Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté vendredi les pays islamiques à agir dans l’unité en réponse à l’offensive sioniste en cours dans la bande de Ghaza. Il a fait ces remarques lors d’un discours par message vidéo à la 5e Assemblée générale du Forum de la jeunesse de la coopération islamique à Istanbul.»Nous poursuivons nos contacts diplomatiques afin que les pays islamiques puissent agir ensemble contre la cruauté sioniste à Ghaza», a déclaré le chef de l’Etat turc. Il a souligné que son pays ne ménagerait aucun effort «pour garantir que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par l’entité sioniste ne soient pas ignorés sur la scène internationale». Erdogan a par ailleurs réitéré l’engagement de la Turquie à soutenir la création d’un Etat palestinien indépendant, souverain et mondialement reconnu.»Nous poursuivrons notre lutte jusqu’à ce qu’un Etat palestinien indépendant et territorialement intégré soit établi dans les frontières de 1967 avec El-Qods-Est comme capitale», a-t-il noté.