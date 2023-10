Un projet de résolution rédigé par la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, pour un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, théâtre depuis le 7 octobre d'une agression sioniste barbare, n'a pas réussi mardi à obtenir le minimum requis de 9 voix parmi les 15 membres du Conseil. Le texte appelle à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté» et à un accès humanitaire «sans entrave» à la bande de Ghaza en état de siège. Le projet de résolution a reçu 5 voix pour et 4 contre, tandis que 6 membres se sont abstenus lors du vote.

La Russie, la Chine, les Emirats arabes unis, le Gabon et le Mozambique ont voté en faveur de la résolution, tandis que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Japon ont voté contre, et que l'Albanie, le Brésil, le Ghana, Malte, la Suisse et l'Equateur se sont abstenus. Le représentant permanent de la Russie auprès du Conseil de sécurité, Vasily Nebenzia, a déclaré: «Nous regrettons que le Conseil reste l'otage de l'égoïsme des délégations occidentales. Notre projet de cessez-le-feu humanitaire à Ghaza a été soumis au vote et il a atteint son objectif».»Nous sommes profondément préoccupés par la catastrophe humanitaire sans précédent à Ghaza», a ajouté Nebenzia. Pour sa part, le représentant palestinien auprès des Nations unies, l'ambassadeur Riyad Mansour, a déclaré que «ce qui se passe à Ghaza n'est pas une opération militaire, mais plutôt une attaque et un massacre contre des civils innocents», soulignant que l'occupant sioniste «a tué des familles entières à Ghaza, et a également tué plus d'un millier d'enfants palestiniens au cours de cette agression». Il a ajouté que le système de santé à Ghaza s'est complètement effondré à la suite des raids sionistes et du siège imposé aux habitants de l'enclave palestinienne. «N'osez pas dire qu'Israël n'est pas responsable des bombes qu'il lâche sur les têtes (des Palestiniens), ne justifiez pas les tueries (...) Ce qui se passe à Ghaza n'est pas une opération militaire. C'est une agression à grande échelle contre notre peuple, des massacres contre des civils innocents», a martelé le diplomate palestinien. L'ambassadeur Riyad Mansour a en outre souligné qu'il n'est jamais permis de tuer des civils et que le droit international doit être respecté, soulignant la nécessité de mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, de permettre le passage de l'aide humanitaire et de mettre fin aux déplacements forcés. Pour le onzième jour consécutif, l'agression sioniste contre la bande de Ghaza se poursuit, faisant plus de 2.800 martyrs palestiniens et plus de 12.000 blessés. 64% des martyrs sont des femmes et des enfants, a-t-on précisé. La réunion a duré trois heures et les 15 Etats membres du Conseil étaient censés également se prononcer sur une seconde résolution présentée par le Brésil, président de l'instance en octobre. D'après des diplomates, le Conseil de sécurité se réunira de nouveau à 22H00 GMT. Le texte russe qui appelait à un arrêt immédiat des exactions sionistes contre Ghaza et à un accès humanitaire «sans entrave» pour secourir les dizaines de milliers des victimes des raids criminels de l'armée sioniste était jugé «inacceptable» pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Le projet de résolution du Brésil condamne lui spécifiquement «les odieuses attaques terroristes du Hamas» sans évoquer les agressions barbares de l'Etat hébreu contre la population civile de Ghaza, depuis plus d'une semaine et il a donc peu de chance d'être voté par la Russie, la Chine et certains pays membres non permanents de l'instance onusienne.