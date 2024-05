Le Mouvement de libération nationale palestinien (Fatah) et Mouvement de la résistance palestinienne, Hamas, ont exprimé leur volonté politique de parvenir à la réconciliation par le dialogue et la consultation, et de s'efforcer de réaliser l'unité palestinienne. Les deux factions palaisiennes, réunies en Chine, "avaient pleinement exprimé leur volonté politique de parvenir à la réconciliation par le dialogue et la consultation, et elles avaient discuté de nombreuses questions spécifiques et réalisé des progrès positifs", ont rapporté des médias palestiniens. "Les deux parties ont convenu de poursuivre ce processus de dialogue et de s'efforcer de réaliser au plus tôt l'unité palestinienne", selon les mêmes sources.