Alors que la guerre au Soudan se poursuit, les femmes et les filles apprennent de nouvelles compétences dans un camp d'entraînement au combat installé dans une ancienne cour d'école. Les 10 mois de combats entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire commandé par le général Mohammed Hamdan Dagalo, ont décimé de vastes étendues du pays d'Afrique du Nord-Est. Le conflit a éclaté en avril dernier dans la capitale, Khartoum, et s'est rapidement étendu à d'autres régions du pays, après des mois de tensions latentes entre les deux forces. Au camp d'entraînement à Port-Soudan, l'un des nombreux camps mis en place à travers le pays après que l'armée soudanaise a appelé les civils à prendre les armes, des officiers militaires ont enseigné aux femmes les exercices et l'utilisation d'armes telles que les fusils d'assaut AK-47. Certaines femmes ont déclaré qu'elles fréquentaient le camp pour témoigner de leur solidarité envers leurs membres de famille qui avaient été enrôlés pour combattre aux côtés de l'armée soudanaise. D'autres ont déclaré qu'elles apprenaient de nouvelles compétences pour se défendre, ainsi que leur famille. Dans un hôpital militaire, un adolescent recevait un traitement après avoir été touché à la colonne vertébrale par une balle qui lui avait traversé l'épaule. Le jeune de 18 ans ne pouvait bouger que son visage et a déclaré qu'il s'était enrôlé pour combattre parce qu'il avait besoin d'argent en raison de conditions de vie difficiles. Il était pris en charge par un autre nouveau recrue, un étudiant universitaire de 20 ans. «Nous n'avions jamais eu affaire à l'armée, ce n'était même pas dans nos pensées», a-t-il déclaré. Les Nations unies estiment qu'au moins 12 000 personnes ont été tuées dans le conflit, bien que les groupes locaux de médecins affirment que le bilan réel est beaucoup plus élevé. Plus de 9 millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur du Soudan, et 1,5 million de réfugiés ont fui vers les pays voisins alors que le conflit se poursuit. L'agence alimentaire de l'ONU a averti plus tôt ce mois-ci qu'elle avait reçu des rapports de personnes mourant de faim. Selon Michael Dunford, directeur régional pour l'Afrique de l'Est au Programme alimentaire mondial, la guerre avait fait du Soudan «la plus grande crise humanitaire que nous ayons aujourd'hui» et il a exhorté la communauté internationale à apporter un soutien accru. Les forces paramilitaires de Dagalo semblent avoir eu le dessus au cours des trois derniers mois, leurs combattants avançant vers l'est et le nord à travers la ceinture centrale du Soudan. Les deux parties ont été accusées de crimes de guerre par des groupes de défense des droits de l'homme. Les partenaires régionaux en Afrique ont tenté de méditer pour mettre fin au conflit, ainsi que l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui ont facilité plusieurs séries de pourparlers indirects infructueux entre les parties belligérantes. Burhan et Dagalo ne se sont pas encore rencontrés en personne depuis le début du conflit.