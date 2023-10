La classe politique nationale a réagi depuis hier aux évènements de Ghaza. Les partis ont ainsi exprimé leur «solidarité inconditionnelle» au peuple palestinien qui fait face à la sauvagerie des forces israéliennes.

Fidèle à sa position de principe, le Parti des travailleurs (PT) a salué le combat héroïque du peuple palestinien qui se défend légitimement face aux exactions barbares de l'entité sioniste qui n'a jamais cessé ses massacres et assassinats de Palestiniens et ses oeuvres de destruction criminelle des maisons et biens de Palestiniens.

Le parti de Louisa Hanoune a pointé du doigt la «politique barbare qui s'inscrit dans la droite ligne de la guerre sioniste visant à liquider le peuple palestinien et sa révolution». Pour le PT, «une nouvelle fois les gouvernements impérialistes et leurs supplétifs accourent à la rescousse de l'entité sioniste», qualifiant de «honteuse» la position de mettre sur le même pied d'égalité le bourreau, l'entité sioniste qui assassine, déracine, disloque le peuple palestinien et la victime, le peuple palestinien qui se bat par la dernière énergie pour se maintenir sur sa terre. De son côté, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a condamné l'escalade «barbare» de l'entité sioniste, affirmant que le peuple palestinien n'a devant lui d'autres choix que de protéger son droit, récupérer ses Lieux Saints et réparer les injustices, en poursuivant «la brave résistance» qui est «la seule voix» pour riposter à l'ennemi sioniste. C'est ce qu'a indiqué le parti de Hassani dans un communiqué où il dénonce la violence israélienne. L'opération Déluge d'El Aqsa se veut l'expression même d'une «réaction toute naturelle» à ces violations et ces incursions, a souligné le MSP, qui a appelé les États arabes et musulmans, ainsi que toutes les âmes éprises de liberté de par le monde, à «la nécessité d'assumer la responsabilité historique dans la protection de la résistance palestinienne et de la soutenir, en vue de récupérer le droit palestinien perdu», ainsi que le droit de la Nation à libérer les Lieux Saints, à leur tête, la Mosquée El Aqsa. Le Mouvement El-Bina a condamné, lui aussi, «fermement» l'escalade à laquelle se livre l'occupation sioniste dans ses agressions «répétées et les souffrances» infligées au peuple palestinien sans défense. Le parti de Bengrina a dénoncé également «les campagnes de judaïsation de la Mosquée El Aqsa Echarif», appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe dans la Palestine occupée. Dans le même contexte, le mouvement Ennahda a salué le peuple palestinien et sa résistance, exprimant son soutien pour «repousser leur ennemi injuste». Il a appelé également la nation arabo-musulmane à soutenir «fortement» le peuple palestinien et sa résistance en ces temps difficiles. Après avoir exprimé «son regret pour certains régimes qui s'empressent de normaliser», le même mouvement avait également mis en avant la «constance» de plusieurs pays dans leurs positions honorables sur la question palestinienne, en tête desquels l'Algérie. De son côté, le parti de Talaie El-Houriyet a «réitéré son soutien inconditionnel» au peuple palestinien frère et aux factions de la résistance qui ont, selon un communiqué de cette formation politique, «brisé la barrière de la peur et mis fin au mythe d'un régime invincible», tout en redonnant de l'espoir aux peuples arabes quant à la possibilité de vaincre le «régime usurpateur» et libérer les terres palestiniennes, en rejetant le projet de «normalisation» auquel ont adhéré certains régimes arabes complices tentant de se rallier à une entité inévitablement éphémère. La même formation politique a appelé tous les hommes épris de liberté à travers le monde à «soutenir» le peuple palestinien dans sa lutte pour ses droits légitimes, consistant à recouvrer ses terres «spoliées» et à établir son État indépendant en Palestine.