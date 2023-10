Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a salué, hier, «les dernières opérations contre les forces d'occupation sionistes», soulignant que «c'était la bonne voie à suivre pour lutter et atteindre l'indépendance de la Palestine».

Il a souligné, hier, «l'importance de l'unité nationale palestinienne comme base de toute résistance à l'occupation sioniste, à même de réaliser les objectifs légitimes du peuple palestinien et consacrer la réconciliation nationale et de mettre fin à la division». Il a appelé dans son allocution prononcée au terme d'une plénière consacrée au vote sur trois projets de loi, à «consacrer l'unification des rangs des factions palestiniennes sous une seule voix et mettre fin à la division en s'inspirant de la révolution algérienne». À ce propos, il a mis en avant «les efforts menés par l'Algérie sous le parrainage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour unifier les rangs des dirigeants et représentants des factions palestiniennes, tous courants confondus, qui ont abouti récemment à la signature d' un accord de réconciliation à Alger». Il a soutenu qu'il s'inscrit «en porte-à-faux» avec la mise sur un même pied d'égalité de la victime et du bourreau. Il a dénoncé, dans ce sens, les thèses décrivant comme «extrémiste» la lutte de la résistance palestinienne, tout en omettant l'extrémisme des forces sionistes de tuer et de mutiler les civils, de piétiner les lois du droit international et les droits de l'homme...». Dans le même sillage, il a appelé la communauté internationale, ainsi que ses institutions, à assumer leurs responsabilités dans la protection du peuple palestinien et la mise en oeuvre du droit international, à leur permettre d'établir un État palestinien indépendant, avec Jérusalem comme capitale. Il n'a pas omis de réitérer «le soutien de l'Algérie à la résistance palestinienne et à ses réalisations sur le terrain».