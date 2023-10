Une grève générale a touché, hier, tous les aspects de la vie en Cisjordanie occupée, pour dénoncer les attaques de l’armée sioniste contre la bande de Ghaza. Wasel Abou Youssef, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine cité par des médias, a déclaré que «la grève inclut tous les gouvernorats de Cisjordanie, dans un message palestinien de colère contre les crimes de l’occupation». Il a souligné que l’escalade des violences à Ghaza «nécessite une intervention internationale pour protéger le peuple palestinien». A son tour, le ministère palestinien de l’Education a annoncé la suspension des cours, tandis que les universités et instituts ont fermé également leurs portes, ainsi que le secteur bancaire palestinien. Selon des médias, tous les magasins, marchés et banques étaient fermés et que les rues étaient dépourvues de circulation normale. Le dernier bilan de l’agression sioniste contre l’enclave palestinienne faisait état d’au moins 260 Palestiniens morts en martyrs et 1700 autres blessés.