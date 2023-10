Par Hamma MÉLIANI*

Impitoyable, Israël fait tout ce qu'il peut pour que personne ne sache et ne voit les massacres qu'il commet sans qu'il en soit épargné, ne serait-ce qu' un seul Palestinien qui contera ces heures de carnage et de honte! La destruction planifiée de Ghaza est en marche. Là où vivent plus de deux millions de personnes, la moitié de la population palestinienne.

La Cisjordanie, où vit l'autre partie de la population assiégée, est constellée de colonies «sauvages». Et les colons qui n'en finissent pas de grignoter la terre des paysans, humilient les Palestiniens, brûlant leurs maisons, déracinant leurs vergers et tuant leurs enfants dans les prisons après d'atroces tortures. Chrétiens et juifs justes, orthodoxes, subissent aussi le même traitement. Est-ce cela la civilisation? Est-ce cela le sens de l'humanité? Juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, animistes, athées, humains tout simplement; comment peut-on rester sans bouger face aux prémices d'un génocide? Comment les dirigeants du monde entier et les Israéliens peuvent-ils dormir la nuit en sachant ce qu'ils imposent à tout un peuple sans armes?

Violation du droit international

La haine suprême, suprême douleur. Suffit les tueries! Avec la montée fulgurante des violences identitaires, la réplique d'Israël aux incursions armées des Brigades Azzedine El Qaçam a été semble-t-il minutieusement préparée. Les dirigeants israéliens et leurs réseaux en Europe et ailleurs, rétifs au droit international, sont dotés des paravents de légalité les plus précieux, les plus tentaculaires et les plus élaborés pour que cette hécatombe soit à la fois fulgurante et provoquerait en même temps un séisme social et politique dans le monde. Ces mêmes réseaux qui déjà avant et après 2001, diffamaient l'Islam et calomniaient les musulmans par la bouche des «nouveaux philosophes», incarnés ensuite en prophètes médiatiques; ils se sont mis en charge de l'attribution des guerres à déclencher, des pays à déstabiliser. Par des procédés douteux et méprisables, ces réseaux polluent l'opinion publique et livrent leurs idées morbides sur le marché de la «culture» de la mort et de la «sécurité». Tout être doué de raison, ne peut manquer d'exprimer honte et indignation devant leurs thèses sur «le choc des civilisations» et les polémiques autour de l'Islam.

Les réseaux du capitalisme financier mondialiste qui gouvernent les dirigeants politiques, gouvernent en même temps l'univers médiatique mondial afin que tout ce qui puisse s'y dire soit radicalement opposé à ce que ces hommes se racontent à eux-mêmes, lorsqu'ils se parlent de leurs exploits guerriers et de la façon spectaculaire dont ils manipulent la planète, en particulier depuis le 11 septembre 2001. La condamnation du Hamas et la tragédie que subit le peuple de Ghaza, ont été acceptées par les puissants dirigeants du monde, et donc répandu publiquement avec délices et orgues par tous les mercenaires intellectuels de l'indignation télé-commandée qui ont là au moins prouvé que la dignité intellectuelle était radicalement absente de tout ce qu'ils représentent. Ces réseaux sont les couvertures les plus élaborées de l'histoire mondiale de l'activité terroriste en tant que ces agences qui ne sont en fait que les deux bras armés d'une même organisation, celle du capitalisme financier mondialiste. Depuis le black-out de Ghaza, les actionnaires s'inquiètent chaque jour davantage de devoir être confrontés à la subversion possible des peuples qui ne manqueraient pas alors de détruire les privilèges qu'ils ont institués puisque ce réveil des peuples éliminerait forcément les institutions qui privilégient le diktat politique et cette appropriation de la Palestine.

Plateaux de mensonges

Le 11 septembre 2001, la troisième guerre mondiale a commencé et sous couvert d'un terrorisme pré-fabriqué, l'empire américain et le sionisme international ont décidé de s'emparer des réserves énergétiques stratégiques de la planète.

Le pétrole irakien venant là compléter judicieusement les hydrocarbures de l'Asie centrale. Ne pas oublier que les avions du 11 septembre ont d'abord explosé contre la liberté des peuples arabes et européens puisque les explosions en question étaient, en premier lieu, destinées à tromper les uns et les autres afin qu'ils ne puissent voir que l'islamisme n'est que l'autre nom des services secrets lesquels n'ont qu'une seule et unique finalité: rétrograder le Monde arabe pour mieux le vassaliser pendant que simultanément la vassalisation de l'Europe doit conduire à sa rétrogradation. Pour écraser le nationalisme arabe, le sionisme a fait renaître l'intégrisme musulman qui lui permet simultanément d'empêcher le positionnement d'un axe arabe et euro-méditerranéen modernisateur qui viendrait nuire à sa volonté hégémonique de dominer l'axe géo-stratégique euro-asiatique et sa perpendiculaire arabo-persique...Cet acharnement contre les musulmans résonne également en Europe.

En France, l'intox est quotidien: voile, immigration, «grand rassemblement» etc. Depuis des années, et régulièrement sur les ondes, les écrans et dans la presse écrite, Éric Zemmour, qui se prétend être juif berbère, plus chrétien que les chrétiens, et français plus que les français, prêchait et relayait sans cesse sur les médias ces sordides idées «philosophiques». Pour que la vérité soit constamment dite à contresens, il amasse des anecdotes malignement déformées, associant délinquance et Islam au mécontentement social, et affirmant que l'immigration et la jeunesse des banlieues sont la cause du malaise français. Sa crainte d'une Intifada dans les cités en soutien à la résistance palestinienne est une ineptie. Ses assertions font peur et font exploser l'audimat. Dénoncer ces travers, suffit-il à les corriger? Entre l'ambiguïté des médias et une classe politique complaisante, tout passe. Du coup une partie des Français est conquise par le mensonge.

La loi du silence

Le terrain électoral vite défriché et balisé par les oligarchies et leurs réseaux, Éric Zemmour devient leader d'une extrême droite plus extrême, ralliant ainsi à son mouvement politique, des élus et des électeurs de tous bords. Ce nouveau visage de la France se manifeste pour modifier les structures économiques, administratives et sociales, et bouleverser les fondements de la République et de la culture. Placé dans les médias, bien avant les candidats des partis de gauche, il ne cesse de les narguer. Ces derniers sont divisés; et s'ils ne se dépouillent pas de leur ego et s'unissent pour le bien commun, ils s'éteindront et céderont à l'effritement des organisations de lutte et de justice sociale.

L'injuste traitement médiatique subi par Jean-Luc Mélenchon pour faire taire ses idées concernant le massacre des Palestiniens et la menace d'emprisonnement de la libre pensée par de nouvelles lois dictatoriales sont choquants. Tout est mis en place pour restreindre les libertés fondamentales et éviter toute forme d'opposition de la part de la population. C'est ainsi que se justifie la militarisation de la politique. Pas seulement en termes de politique étrangère, mais aussi au détriment des libertés civiles nationales, en criminalisant la dissidence et en instaurant des lois draconiennes contre la subversion. Ce contrôle social permet aux dirigeants du monde d'avoir de plus en plus de pouvoir contre la liberté d'expression et la mobilisation des masses. Jusqu'où ira l'avancée du gouvernement Macron et des partis politiques? Quelle stratégie vont-ils appliquer? Contre le mensonge médiatico-policier qui encaserne les foules atomisées par le spectacle de la haine et devant l'horreur du peuple palestinien qu'on assassine dans sa maison, et à voir l'intrusion de l'armée de l'occupation pour entamer le nettoyage ethnique, seule l'internationale des peuples est capable de dissoudre le pouvoir mondial à la forme désaliénante de la vraie solidarité vivante des peuples... Dire cette incontournable vérité est le premier acte de riposte à cette guerre que l'empire a engagé contre la Palestine et le monde.

Les Palestiniens ont le droit de se défendre et reconquérir leur terre pour aujourd'hui et pour les souffrances centenaires! Non à l'exode des Palestiniens. Exigeons la levée du siège de Ghaza. Paix! Paix sur nous tous.



*Dramaturge et romancier