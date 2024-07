La Chine a demandé lundi aux Etats-Unis et au Japon de «cesser de s’inventer des ennemis imaginaires» après que les deux pays ont dénoncé, lors de discussions à Tokyo, les activités chinoises en mer de Chine méridionale.

«Nous demandons aux Etats-Unis et au Japon de cesser immédiatement de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et de cesser de s’inventer des ennemies imaginaires», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lin Jian.