Le mystère autour de la disparition de l'enfant Hind Rajab est tristement effacé. La petite fille Hind Rajab, une Palestinienne de 6 ans disparue depuis près de deux semaines au milieu des bombardements barbares de l'armée sioniste dans la ville de Ghaza, a été retrouvée morte avec d'autres membres de sa famille, ont annoncé hier le mouvement de résistance Hamas et sa famille, accusant les forces sionistes de les avoir sciemment tués. Leurs dépouilles ont été retrouvées hier matin dans une voiture près d'une station essence du quartier de Tel al-Hawa, après que les chars israéliens se sont retirés de la zone à l'aube, a indiqué sa famille.»Hind et tous ceux qui se trouvaient dans la voiture ont été tués», a déclaré son grand-père, Baha Hamada. «Ils ont été retrouvés par des membres de (notre) famille qui sont allés à la recherche de la voiture et l'ont trouvée près de la station essence», une zone jusque là inaccessible en raison de la présence militaire sioniste, a-t-il expliqué.»Hind Rajab a été tuée par les forces d'occupation (israéliennes), avec tous ceux qui se trouvaient avec elle dans une voiture» a confirmé le ministère de Santé du Hamas dans un communiqué. Sa famille a raconté cette cette semaine que la fillette et d'autres membres de sa famille étaient en voiture dans la ville de Ghaza lorsqu'ils se sont retrouvés face à des chars qui ont aussitôt ouvert le feu sur eux.Hind Rajab avait dans un premier temps survécu, comme en atteste un appel téléphonique passé à sa famille, puis personne n'avait plus eu de nouvelles d'elle, y compris une équipe du Croissant-rouge palestinien partie la chercher, selon sa famille. L'armée sioniste a systématiquement occulté les questions des médias quant aux tirs sur une voiture pleine de civils, ainsi que sur le sort des disparus.