Non contente de cibler sauvagement , dans son agression génocidaire, les enfants et les femmes de Ghaza ainsi que les journalistes, réduits au silence depuis que les bureaux d’Al-Jazeera ont été fermés par le gouvernement extrémiste de Netanyahu, l’armée sioniste vient de franchir un nouveau pallier. Hier, les forces d’occupation sionistes ont effectué huit frappes au minimum contre des convois humanitaires et des locaux de travailleurs humanitaires à Ghaza, tout en sachant leur situ et l’itinéraire de leurs employés comme exigé des agences et ONG concernées. Elle n’a prévenu aucune de ces instances des attaques qui ont entraîné de graves blessures à 31 travailleurs humanitaires et tué un cadre expatrié de l’ONU. Celle-ci a exigé immédiatement des explications et, le cas échéant, des sanctions mais peine perdue. L’armée sioniste est habituée depuis longtemps à esquiver d’une façon ou d’une autre ces « sommations », en témoigne l’affaire de la journaliste Sheerin Abou Akleh. Depuis le 7 octobre, ce sont plus de 250 travailleurs humanitaires qu’elle a déjà tués à Ghaza, selon les Nations Unies. L’une de ces attaques, un 18 janvier 2024, a blessé trois personnes dans une maison d’hôtes frappée avec des bombes américaines, selon des enquêteurs de l’ONU et l’ONGHuman Rights Watch. Medical Aid for Palestine (MAP), avait indiqué que le rapport de l’ONU implique le largage d’une bombe par un F16. De même, la frappe qui a tué sept travailleurs humanitaires de World Central Kitchen était pour le moins contraire au droit international. Preuve que l’armée sioniste n’a aucun souci en ce qui concerne la sauvegarde des ONG et de leurs travailleurs humanitaires, loin de là. 254 d’entre eux - dont 188 membres de l’UNRWA ont été tués entre le 7 octobre 2023 et le 30 avril 2024 tandis que 169 installations de l’agence onusienne ont été sciemment rayées de la carte. Et dans 368 incidents de cette nature, il y a eu au moins 429 martyrs palestiniens employés par l’agence, l’armée sioniste n’hésitant pas à attaquer des personnes rassemblées devant un point d’aide humanitaire afin de dissuader la population de tenter une recherche de nourriture et d’eau. Depuis le 7 mai dernier, les soldats sionistes bloquent tous les points de passage dont celui de Rafah et empêchent en conséquence toute sortie de travailleurs humanitaires de quelque nationalité que ce soit.