Une imposante manifestation a été organisée, hier, à Constantine en soutien au peuple palestinien. Peu après la prière du vendredi, des centaines de Constantinois se sont rassemblés spontanément pour rejoindre la place des Martyrs. Les drapeaux algérien et palestinien ont été brandis par les manifestants venus en force dire non aux crimes d'une rare violence perpétrés par un occupant qui ignore volontairement les droits de l'homme. Un colon qui a effacé de sa terminologie le mot humanisme, commettant des assassinats à outrance et dont plus de 60% sont des enfants et des femmes.

Les manifestants ont scandé des slogans en faveur de la résistance, appelant ceux-là même à poursuivre le combat. «Vaincre ou mourir», ont- ils ponctué leur rassemblement. Pour les manifestants, les médias tentent de tromper l'opinion publique par de fausses informations conjuguant les propos aux slogans «ya iaalâm ya kedhêb, El Qassâm layssa irhâb», (aux médias mensonges El Qassam ne sont pas des terroristes), ou encore «Ala El Qods rayhine inchallah bel malayine»

(Nous irons par millions à El Qods), «Birouh bi dem nafdik ya Ghaza» (Nous nous sacrifierons avec nos âmes et notre sang Ghaza». Ce sont les principaux slogans scandés par les manifestants dont certains sont venus avec femmes et enfants.

À l'instar des autres villes d'Algérie, Constantine ne manquera pas de condamner et de dénoncer le crime à huis clos contre Ghaza qui reçoit des centaines de bombes 24h24. La cause palestinienne demeure une priorité pour l'Algérie, qui lutte au profit des peuples opprimés. L'Algérie a toujours fait savoir qu'elle soutient sans conditions les Palestiniens dans leur lutte contre le colonisateur sioniste. «Je suis ici aujourd'hui à la mémoire des martyrs de Ghaza en particulier et de la Palestine en général. Ils ont sacrifié leurs vies pendant plus de 100 ans pour la liberté et la dignité du peuple palestinien.

Ce peuple qui a été et est toujours persécuté, qui vit sous les bombes et continue à résister malgré tout», nous déclare une manifestante, avant d'ajouter: «Nous irons au Palestine pour être aux côtés de nos frères et soeurs». Pour les manifestants, ce qui se passe actuellement a révélé l'arrogance et la brutalité, la violence et les crimes de l'occupation, et ce n'est que la preuve de sa confusion et de la panique de son armée et de son service de sécurité face à l'escalade de la résistance qui se poursuit depuis le début. Pour eux, il faut que la résistance tienne le coup et aille jusqu'au bout de son objectif principal qui est la liberté. «La résistance a donné une leçon jamais inscrite dans les annales de l'histoire, aux sionistes. Je la compare au 20 Août 55 lorsque Zighoud Youcef a donné une raclée aux Français», estime un autre manifestant.