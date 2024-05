Un hélicoptère de la présidence de l'Iran a été impliqué hier dans un accident dans le nord-ouest du pays, et l'incertitude demeurait sur le sort du président Ebrahim Raïssi qui serait l'un des passagers à bord, selon des médias officiels.»Certaines informations non confirmées indiquent que l'hélicoptère transportant le président Raïssi aurait eu un accident dans la province de l'Azerbaïdjan oriental «, a indiqué la télévision d'Etat, ajoutant que des opérations étaient «en cours» pour le localiser alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises. L'agence de presse officielle IRNA a ensuite rapporté que Raïssi, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, figuraient parmi les passagers de l'appareil. Raïssi s'est rendu hier dans la province de l'Azerbaïdjan orientale, où il a inauguré un barrage en compagnie du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliev, à la frontière entre les deux pays. La télévision d'Etat a indiqué qu'un épais brouillard rendait les recherches difficiles dans cette région montagneuse de Dizmar, près de la ville de Varzeghan. Les premiers rapports disent que l'hélicoptère a fait un atterrissage brutal, selon Al Hadath. D'après les médias iraniens, les sauveteurs tentaient toujours d'atteindre l'hélicoptère hier après-midi. Selon l'agence iranienne Tasnim, les sauveteurs auraient réussi à contacter l'un des gardes du corps de Raïssi. Deux des appareils ont atterri sans encombre à Tabriz, grande ville du nord-ouest, mais pas celui dans lequel se trouvait Raïssi, un ayatollah de 63 ans, élu président de la République islamique en juin 2021. 20 équipes de secours dotées d'un équipement complet, notamment de drones et de chiens de sauvetage», ont «été envoyées sur place». Ayant dirigé le pouvoir judiciaire du pays, Raïssi est considéré comme un protégé du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et certains analystes disent qu'il pourrait le remplacer.