Le chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh est tombé en martyr dans une frappe sioniste à Téhéran, a rapporté, ce matin, l'Agence de presse palestinienne Wafa, citant un communiqué du mouvement."(Notre) frère, Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans une frappe sioniste contre sa résidence à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président" iranien Massoud Pezeshkian, a écrit dans un communiqué le Hamas.Les Gardiens de la Révolution, ont annoncé pour leur part qu'Ismaïl Haniyeh et l'un de ses gardes du corps sont morts en martyrs, selon un communiqué sur leur site d'information Sepah.Début avril, l'armée d'occupation sioniste a assassiné trois fils et quatre petits-enfants d'Ismaïl Haniyeh, dans une frappe aérienne contre le camp de réfugiés de Chati à Ghaza. Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a annoncé une journée de deuil et ordonné la mise en berne des drapeaux suite à l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, tombé en martyr dans une frappe sioniste à Téhéran, a rapporté l'agence de presse Wafa. Le président palestinien avait auparavant condamné fermement cet assassinat, le qualifiant d'"acte lâche" et d'"évolution dangereuse", tout en appelant les Palestiniens à l'"unité, la patience et à la fermeté" face à l'occupation.