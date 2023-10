L'Expression: Vous venez de signer un deuxième ouvrage dédié à la question palestinienne. Est-il motivé par l'actualité de cette nouvelle séquence dramatique d'un vieux conflit?

Mohamed Taleb: Cet ouvrage va bien au- delà du présent contexte. La preuve est que la rédaction de ce livre a été entamée il y a longtemps dans la mesure où il fallait faire de nombreuses recherches. Ce travail a duré au moins une année. Donc, les derniers évènements ne sont pas pris en considération bien que la postface de ce second ouvrage évoque, ne serait-ce que légèrement, ce qui s'y passe. L'intérêt de cet ouvrage et de celui qui le précède ont porté sur l'histoire du colonialisme de peuplement qui a eu lieu en Palestine. Dans le premier ouvrage, je suis parti de la moitié du XIXe siècle pour dire que vers la fin de ce siècle, il y a eu déjà le début d'une colonisation masquée sous le nom «immigration». C'était le début d'une colonisation qui ne disait pas son nom. Il y a eu ensuite notamment, les accords secrets de Sykes-Picot (1916) mais qui ont été découverts en 1917. L'Empire britannique était intéressé par le contrôle, avec les Français, d'une partie du Moyen-Orient. Officiellement, la Grande-Bretagne, après la création de la Société des nations, était mandatée à s'installer en Palestine. Mais en 1917, il y a eu la fameuse déclaration Balfour qui avait stipulé la fondation d'un foyer national juif en Palestine. Les Britanniques avaient besoin d'un foyer et d'une entité sioniste au sein de la Palestine pour contrôler pratiquement tous le monde arabe à l'intérieur. C'était la première étape de la colonisation.



Deux ouvrages sur la même question. Qu'est-ce qui a changé dans les mots et les enjeux du conflits?

Ce ne sont pas deux phases, mais plutôt il y a eu une césure dans le conflit opposant à l'origine Israel aux pays arabes. Je me suis arrêté initialement à la guerre de1967 qui était un moment décisif où Israël a occupé la totalité de la Palestine. J'ai repris ensuite le cours des évènements. Justement, le deuxième ouvrage reprend le cours des évènements depuis 1967. C'est un événement important. Il y a eu la défaite arabe et la victoire écrasante de l'occupant israélien. Les pays arabes ont subi non seulement la défaite, mais l'humiliation. Après, il y a eu les évènements de 1973 et c'était le cadre du deuxième ouvrage. Et c'est là que les pays arabe ont repris confiance en eux-mêmes.

La guerre de 1973 a montré que les pays arabes étaient bien capables de faire quelque chose.

Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle séquence du conflit? Pose-t-elle d'autres enjeux en plus du problème principal, à savoir la colonisation?

Les Israéliens ont toujours la même politique. Ils veulent qu'il n'y ait plus de Palestiniens, ni à Ghaza, ni en Cisjordanie. Ils veulent exterminer physiquement les Palestiniens, sinon les faire partir. Avant ces évènements, les Israéliens ont contraint les Ghazaouis à vivre dans un blocus total. Il y avait un verrouillage de l'espace terrestre, maritime et aérien. On parlait déjà de prison à ciel ouvert et les Ghazaouis n'avaient absolument rien. C'est l'horreur pour les Palestiniens de Ghaza. Mais il ne faut pas oublier que la politique israélienne était toujours la même.

Cette nouvelle séquence n'est- elle pas en train de replacer la question palestinienne alors que d'aucuns croyaient que les jeux étaient faits depuis notamment que beaucoup de pays arabes ont normalisé avec l'entité sioniste?

La communauté internationale essaie de mettre sur place ce qui restait du droit international. Ce dernier dit poÉrtant que les Palestiniens ont droit à un Etat. Ceci est acté dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais, cela n'a jamais été appliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de forces qui empêche ce genre de décision de l'application. Les Israéliens ont toujours méprisé le droit international. À cela s'ajoute le fait que les institutions internationales ne se sont jamais opposées à cela. Autre vérité: Israël bénéficie de l'appui du monde occidental. De l'Europe occidentale mais principalement des USA.

Ces derniers ont été toujours derrière les Israéliens et lors des nombreuses tentatives de processus de paix (les Accords d'Oslo, de Camp David en 2000...), les USA ont toujours été du coté israélien. Ils n'ont jamais été un arbitre neutre. Tous ces traités ou tentatives de trouver une solution à la question palestinienne ont été faits en dehors des institutions internationales, c'est- à -dire que l'ONU n'a jamais été au coeur de ces tentatives.

En face, il y a d'autres pays comme la Chine et la Russie qui plaident l'exécution du droit international. C'est- à- dire un retour à la résolution stipulant que la Palestine a droit à un État.