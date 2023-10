Président de l'Association internationale des «Amis de la Révolution algérienne», ancien diplomate et fin connaisseur de la question palestinienne, Noureddine Djoudi revient dans cet entretien, aux sources du conflit israélo-palestinien.

L'Expression: Un groupe religieux de juifs s'oppose à Israël et exige sa disparition pure et simple. Les médias internationaux ne leur accordent aucune importance, arguant qu'ils sont très minoritaires. Quel est votre avis sur la question?

Noureddine Djoudi: D'abord, les juifs qui rejettent l'existence même d'Israël ne sont pas si minoritaires que comme voudraient les présenter les médias occidentaux. Il y a certes, un petit groupe qui s'exprime, mais beaucoup de juifs partagent cette conviction. Parmi les juifs qui s'expriment publiquement, je cite, notamment le penseur américain Noam Chomski, un professeur émérite de l'université de Boston. Ce grand intellectuel qui a pratiqué le judaïsme authentique grâce à son père, est très présent sur la scène politico-médiatique aux États-Unis. Beaucoup de juifs le suivent et approuvent ses analyses. Cela élargit considérablement le cercle des anti-Israël, même si ces voix ne sont pas audibles. Je note aussi la montée au créneau d'un groupe de rabbins qui ont publiquement condamné Israël comme étant en contradiction avec le dogme fondamental de la religion hébraïque, notamment sur le concept du peuple juif qui, selon les écritures, est moral et pas du tout ethnique. Je résume: les disciples de Moïse devaient répandre la parole de Dieu et l'idée de son unicité à travers le monde. Il n'est donc pas question de restreindre le peuple juif à une terre limitée par des frontières. Je peux aussi citer des juifs, établis en Afrique du Sud, qui s'expriment clairement contre l'État sioniste. Ils ont joué un rôle important auprès de l'ANC au début des années 2000, à la conférence de Durban, pour empêcher la participation du Premier ministre israélien, Shimon Peres. Toute cette série de manifestations, à travers plusieurs pays, sont le fait de juifs. Il y en a beaucoup d'autres qui n'en pensent pas moins, mais qui n'ont pas une audience suffisamment importante pour défendre le judaïsme originel, avant sa perversion par la politique.

Le sionisme, qui est une idéologie politique, s'est chargé de pervertir le message hébraïque, mais aussi négocier avec le régime nazi d'Hitler?

Le sionisme a basé son idéologie sur une version tronquée du judaïsme qui a été amputé de sa dimension universelle et rendu ethnique. Dans cette version pervertie, il est dit qu'il était licite de violer et tuer des femmes non juives. Le concept de la race est donc apparu dénaturant ainsi le message originel qui interdit le viol et le meurtre pour quelque raison que ce soit. En adoptant cette approche ethnéciste, le sionisme personnalise la négation du judaïsme. Cette approche a conduit les dirigeants du sionisme international à négocier avec le chancelier allemand Adolf Hitler dans les années 30 du siècle dernier. Ce que je vais dire relève d'une stricte vérité reposant sur des faits précis. Retenez donc que le 19 mai 1933, Haïm Arlozoroff, qui était chef du département politique de l'Agence juive a effectué une mission secrète à Berlin pour négocier avec le régime nazi à l'issue de laquelle il a signé avec le ministre allemand de l'Économie un accord dénommé Haavra, stipulant que le régime nazi accorde des visas de sortie aux juifs allemands pour leur établissement en Palestine. C'est là un fait historique qu'on ne peut pas nier.

Plus encore, en 1940, des représentants du groupe sioniste Levy ont rencontré Werner Otto van jendig pour lui proposer une coopération militaire et un plan d'accélération du transfert des juifs d'Europe vers la Palestine.

Les sionistes concevaient déjà les conditions de la création de leur État en terre de Palestine?

Oui! le projet était déjà au niveau de la Société des nations et l'ONU a finalisé la procédure après la Seconde Guerre mondiale.

Il faut savoir qu'Israël est le seul État du monde qui n'est pas le fruit de l'Histoire d'un peuple, mais qui doit sa création à une simple décision du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est également la conséquence d'un profond complexe psychologique du monde occidental, dont les peuples ont toujours été viscéralement antisémites. En aidant à la création d'Israël, ils ont, non seulement pris fait et cause pour le mouvement sioniste, mais ils ont lavé leur conscience en accusant les Arabes d'un antisémitisme qui n'a jamais réellement existé durant la civilisation islamique.

À côté de l'approche hébraïque rejetant l'existence même d'Israël, des laïcs juifs militent pour la solution des deux États. Quel crédit peut-on donner à cette approche?

De mon point de vue, ces groupes sont mus par la crainte de la disparition d'Israël. Ils savent que l'entité sioniste qui commet, depuis des dizaines d'années, des crimes contre l'humanité, finira par précipiter la fin d'Israël. L'instauration de deux États garantit une paix entre les deux communautés séparées par des frontières reconnues de tous, sauvegarde Israël.

Quant à l'attitude arabe, elle relève, selon mon propre avis, d'une réaction de lassitude face à un ennemi surpuissant et soutenu par les États-Unis. Mais dans tous les cas de figure, l'État sioniste est une négation pure et simple de l'enseignement hébraïque.