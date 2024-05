Hier, l'armée sioniste a commencé à inonder la région de Rahah, au sud de la bande de Ghaza, de tracts, appels et sms appelant les milliers de déplacés palestiniens à se diriger vers une nouvelle zone qu'elle prétend «sécurisée», avec le même cynisme déjà éprouvé dans le nord ravagé de l'enclave. Parlant d'une opération de moindre ampleur en prévision d'une attaque terrestre imminente, elle entend ainsi provoquer une gigantesque vague de panique chez le million et demi de réfugiés que compte la ville de Rafah et ses alentours, à la lisière de l'Egypte voisine. L'entité sioniste agit avec autant d'arrogance que de mépris dans la mesure où, jusqu'à présent, les réactions internationales sont demeurées purement symboliques et n'ont, à ce jour, entraîné aucune condamnation effective des innombrables crimes de guerre, crimes contre l'humanité et exodes forcés que perpétue sans cesse le gouvernement Netanyahu.

La présidence de l'Autorité palestinienne a exhorté hier les Etats-Unis à intervenir sans délai pour empêcher l'invasion de Rafah par l'armée sioniste, dont chacun sait qu'elle sera synonyme de crimes encore plus monstrueux dans la mesure où l' aviation et les forces terrestres sionistes ont déjà démontré tout ce dont elles sont capables. «Nous appelons l'administration américaine à intervenir pour empêcher ce massacre, dont nous avertissons qu'il aura des répercussions dangereuses», affirme la présidence palestinienne, citée par l'agence de presse officielle Wafa qui précise, en outre, que les dirigeants palestiniens ont intensifié les discussions avec leurs partenaires étrangers sur cette dangereuse dérive. Hier, le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a jugé «inacceptable» l'injonction sioniste adressée aux centaines de milliers de réfugiés de Rafah pour fuir l'attaque terrestre éventuelle. «Les ordres d'évacuation aux civils de Rafah laissent présager le pire: davantage de guerre et de famine. C'est inacceptable», a ainsi observé Borrell sur la plate-forme X, tout en demandant aux dirigeants sionistes de «renoncer» à cette attaque barbare. «L'UE, avec la communauté internationale, peut et doit agir pour empêcher un tel scénario», a également assuré Borrell qui met en exergue la nécessité d'appliquer la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez le feu dans la bande de Ghaza.

Si Rafah abrite plus d'un million et demi de déplacés, elle compte aussi 600000 enfants, parmi lesquels 78000 bébés et 175000 enfants de moins de 5 ans, qui vivent dans des conditions désastreuses et se retrouvent, une fois de plus, sous la menace d'une «nouvelle catastrophe imminente», selon un cri d'alarme de l'UNICEF dont la directrice générale Catherine Russell écrit: «En raison de la concentration élevée d'enfants à Rafah, parmi lesquels beaucoup sont extrêmement vulnérables et au seuil de la survie, ainsi que de l'ampleur prévisible des violences, avec des couloirs d'évacuation potentiellement minés ou parsemés de munitions non explosées, et les installations et services dans les zones de relogement étant limités, l'Unicef lance un avertissement concernant une nouvelle catastrophe imminente pour les enfants...Les opérations militaires risquent d'entraîner un nombre considérable de victimes civiles et de provoquer la destruction totale des services et infrastructures de base dont ils dépendent encore pour leur survie», ajoute l'organisation onusienne qui prévient qu'en cas d'attaque de grande envergure contre Rafah et ses environs, « les enfants ne seront pas seulement menacés par la violence, mais aussi par le chaos et la panique, à un moment où leur état physique et mental est déjà très fragilisé».

Washington a indiqué hier que le président américain Joe Biden va évoquer avec Netanyahu cette attaque de grande ampleur qui intervient deux jours après que le secrétaire d'Etat Antony Blinken eut qualifié la proposition israélienne au Hamas pour une trêve de 40 jours et la libération des otages d' «extraordinairement généreuse». «Nous avons fait clairement part au gouvernement israélien de notre point de vue sur une invasion terrestre majeure de Rafah et le président parlera au Premier ministre aujourd'hui», a déclaré un porte-parole du Conseil national de sécurité. De son côté, le Hamas a prévenu hier que les préparatifs d'une agression majeure à Rafah ne fait manifestement pas cas du sort des otages. Mais de cela, Netanyahu et ses comparses se moquent éperdument.