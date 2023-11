L'agression barbare sioniste contre la population palestinienne de Ghaza en est à son 29ème jour, marquée par une attaque sanglante hier contre un convoi de cinq ambulances qui a fait une quinzaine de martyrs. Cet acte criminel qui va à l'encontre de toutes les conventions internationales intervient quelques heures à peine après d'autres attaques, tout aussi meurtrières, contre une école onusienne et un hôpital où 15 martyrs ont été dénombrés. Les écoles de l'UNRWA, systématiquement ciblées par l'aviation sioniste, ont quant à elle relevé 15 martyrs jeudi et 20 autres le lendemain. Ces agressions sanglantes et ininterrompues, depuis le 7 octobre dernier, ont dévasté la bande de Ghaza, transformée en un gigantesque cimetière au vu et au su d'une communauté internationale indignée mais impuissante. L'objectif inavoué mais évident du sionisme est de provoquer une nouvelle Nakba à laquelle se refusent les 2,4 millions de Palestiniens soumis à des bombardements qui ne sont pas sans rappeler ceux des nazis contre la ville russe de Leningrad et des Etats-Unis contre la ville allemande de Dresde, durant la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a condamné le bombardement des ambulances vendredi à Ghaza, malgré les mensonges de l'armée sioniste qui, à chaque fois, prétend avoir visé des membres du Hamas utilisant le véhicule, suscitant un démenti catégorique de l'organisation palestinienne. «Je suis horrifié», a assuré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué, s'indignant que «les images des corps éparpillés dans la rue devant l'hôpital sont déchirantes». Selon le Croissant-Rouge palestinien, l'un de ses véhicules a été touché «par un missile des forces sionistes» à moins de deux mètres de l'entrée de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Ghaza, où se trouvent des milliers de familles et presque autant de blessés.

Le convoi attaqué par l'armée sioniste comprenait quatre ambulances du ministère de la Santé et une autre du Croissant-Rouge palestinien qui a indiqué qu'une autre ambulance a également été visée à un kilomètre de l'hôpital, avec un bilan miraculeux de plusieurs blessés.

L'OMS a vivement protesté contre ces nouveaux crimes de guerre de l'entité sioniste, rappelant que «le ciblage délibéré des équipes médicales constitue une grave violation de la Convention de Genève», tout en indiquant qu'un médecin se trouve parmi les blessés, suite à des éclats d'obus. Le Hamas a lui aussi stigmatisé les déclarations grossières des chefs militaires sionistes «sur la présence de combattants à l'intérieur des ambulances ciblées». Elles sont «fausses, et ce sont de nouveaux mensonges qui viennent s'ajouter aux mensonges constants (...) utilisés pour justifier ses crimes», a-t-il constaté. De son côté, le porte-parole du ministère de la Santé de Ghaza, Ashraf al-Qidreh, a révélé hier que l'ambulance frappée par les tirs sionistes se trouvait dans un convoi emmenant «plusieurs blessés pour être hospitalisés en Égypte». Vendredi, l'administration Biden avait apporté de l'eau au moulin des responsables sionistes en affirmant que le Hamas tentait d'exploiter l'accord négocié par Washington sur l'ouverture minimale du passage de Rafah à l'aide humanitaire afin d'évacuer ses combattants hors de Ghaza. Un fait «inacceptable pour l'Égypte, pour nous et pour l'entité sioniste» proclament les États-Unis. Il n'empêche, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a estimé, pour sa part, que «présent ou non, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un convoi médical, or les infrastructures de santé, ainsi que le transport des patients et les soignants bénéficient d'une protection spécifique, en vertu du droit international humanitaire». Quant au chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il a mis l'accent sur le fait que cet acte barbare l'a «profondément choqué», partant du principe que «les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours». Les bombardements sionistes ont fait près de 9.572 morts et plus de 26 000 blessés, essentiellement des enfants et des femmes.