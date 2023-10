Jean-Pierre Elkabbach, figure du journalisme français, réputé pour ses innombrables interviews au fil d'une carrière à la longévité exceptionnelle, s'est éteint à 86 ans. Professionnel infatigable qui a analysé et commenté plus de 60 ans de vie politique, Jean-Pierre Elkabbach a aussi été patron de radio et de télévision. Ce pilier de la scène médiatique mondiale a aussi interviewé les grands de ce monde : Arafat, Gorbatchev, Mandela, Castro, Bill Clinton, George Bush, Vladimir Poutine... Né en 1937, Jean-Pierre Elkabbach a commencé sa carrière comme correspondant de la RTF (Radio-télévision française) à Oran, sa ville natale en Algérie, avant d'être nommé à Paris en 1961. Marié avec l'autrice Nicole Avril, il est père d'une fille, l'actrice Emmanuelle Bach. Jean-Pierre Elkabbach est un grand ami de l'Algérie, il a épousé la cause algérienne. Au cours de ses vacances de l'été 1960 en Algérie, il entre à Radio Alger et, devant sa motivation, le rédacteur en chef le prend en stage. Journaliste à Oran, Alger et Constantine, il est arrêté, lors du putsch des généraux en 1961, par les militaires putschistes qui lui reprochent d'être un pied-noir traître à l'Algérie française. Durant sa carrière, il a interviewé plusieurs dirigeants algériens, de Boumédiene à Bouteflika. Il fut nommé citoyen d'Oran en 2011. Il a grandement milité pour la cause algérienne. Dans une interview en 2012, il a réaffirmé son attachement à son pays natal. « Je suis toujours resté fidèle à l'Algérie et à Oran, ma ville natale, qui m'a fait "citoyen d'honneur" l'an dernier. Ce fut un choc et une récompense ! », avait-il assuré. « Je viens deux à trois fois par an, je retourne sur la tombe de mon père, au lycée Pasteur, sur la place d'Armes… », ajoute-t-il. « Pas un jour ne se passe sans que je pense à Oran, sans que les images de la ville ne défilent dans ma tête. Il existe un lien physique et tendre. C'est là que, dans l'adversité parfois, s'est forgée une partie de mon caractère », soutient-t-il. La direction générale de la communication de la présidence de la République a présenté, hier, ses condoléances. « Suite au décès du chevronné journaliste français Jean-Pierre Elkabbach, ami de l'Algérie et natif de la ville d'Oran, la direction générale de la communication de la présidence de la République présente aux membres de sa famille et à ses amis, ses sincères condoléances et sa profonde compassion », indique un communiqué de la direction générale de la communication de la présidence de la République.