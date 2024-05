Détenu depuis cinq ans au Royaume-Uni et réclamé par les Etats-Unis, Julian Assange est devenu, au fil des ans, aux yeux de ses partisans un symbole de la liberté d’informer. Ses proches craignent que son combat ne lui coûte la vie. L’Australien de 52 ans a obtenu hier que la justice britannique accepte d’examiner un ultime recours contre son extradition. Mais quelle qu’en soit l’issue, ses proches le décrivent comme déjà très diminué physiquement par 12 ans d’enfermement – 7 ans à l’ambassade d’Equateur et 5 ans en prison. Et sa défense n’a cessé d’alerter sur le risque qu’il se suicide s’il est remis à la justice américaine. En cas d’extradition, «Julian sera mis dans un trou si profond qu’on ne le reverra jamais», a affirmé, mi-février, Stella Assange, son ancienne avocate, qu’il a épousée derrière les barreaux en mars 2022. Les Etats-Unis veulent juger l’ancien hacker pour la diffusion, à partir de 2010 sur la plateforme WikiLeaks, de plus de 700 000 documents concernant les activités militaires et diplomatiques de Washington, notamment en Irak et en Afghanistan. Julian Assange est détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l’est de Londres, depuis avril 2019, après avoir été extrait de l’ambassade d’Equateur, où il s’était réfugié sept ans plus tôt.