Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré qu'en dépit de l'obtention de son pays de sa liberté et la réalisation de progrès, la société demeure «très inégalitaire». S'adressant samedi soir à la nation lors de la commémoration du 30e anniversaire de l'instauration de la démocratie en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a déclaré que «le pays travaillait dur pour se débarrasser de l'héritage du régime oppressif de l'apartheid qui continue de définir les choix et les opportunités de tant de Sud-Africains». «Malgré de grands progrès, de nombreux foyers n'ont ni électricité ni eau potable. De nombreuses familles souffrent encore de la faim», a-t-il regretté. Ramaphosa a également indiqué qu'»il existe un énorme fossé entre les riches et les pauvres dans le pays, attribuant cela à l'héritage de l'apartheid». Les Sud-Africains célèbrent chaque année leurs premières élections démocratiques, le 27 avril, qui ont marqué la fin officielle du système de ségrégation raciale et d'oppression de l'apartheid. Les élections parlementaires multiraciales de 1994 ont été marquées par une victoire écrasante du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), le héros de la libération nationale Nelson Mandela étant élu premier président du pays. Ramaphosa a déclaré, à ce sujet, que le parcours du pays depuis 1994 a prouvé qu'»il s'agissait d'une nation d'optimisme, de résilience et d'espoir». «Les progrès qui ont été réalisés en une période relativement courte de 30 ans sont quelque chose dont nous pouvons et devons tous être fiers», a clamé Ramaphosa. Le dirigeant sud-africain a également souligné que son pays avait établi une société fondée sur l'Etat de droit et sur le principe de l'égalité devant la loi. «Nous avons bâti des institutions démocratiques et élagué nos textes législatifs des lois racistes et sexistes de l'apartheid», a-t-il déclaré, ajoutant que «l'Etat s'est efforcé de restaurer la dignité de tout le peuple sud-africain, en particulier des démunis, des marginalisés et des personnes vulnérables». Il a aussi rappelé les positions de son pays sur les questions cruciales qui caractérisent le monde actuellement en soulignant que «nous resterons solidaires des luttes des peuples de Palestine et du Sahara occidental», a-t-il déclaré.

Il a en outre précisé que «l'Afrique du Sud est pleinement attachée à la Charte des Nations Unies, notamment au principe selon lequel tous les membres doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques.

La récente initiative de paix africaine menée avec l'Ukraine et la Russie a permis aux dirigeants africains de s'engager et de continuer à s'impliquer dans les processus visant à garantir que les enfants qui ont été retirés de leurs foyers en Ukraine soient rendus à leurs familles et à assurer l'échange des prisonniers de guerre», et d'ajouter «l'Afrique du Sud était fermement convaincue que le dialogue, la médiation et la diplomatie étaient les seules voies envisageables pour mettre un terme au conflit actuel et parvenir à une paix durable. L'Afrique du Sud aspirait à des relations de coopération avec tous les pays en vue d'assurer la paix et le développement dans le monde. C'est pour cette raison que l'Afrique du Sud est membre du Mouvement des non-alignés, un forum de 120 pays qui s'abstiennent de s'aligner officiellement sur ou contre une grande puissance», a-t-il affirmé.