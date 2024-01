L'Afrique est appelée à mettre en place un système de cybersécurité qualitatif et efficace pour asseoir ce qui est appelé par les experts dans ce domaine sensible et compliqué la «souveraineté numérique». Dans ce sens, les pays du Sahel et en l'occurrence le Tchad et ceux qui sont situés dans l'Ouest du continent africain sont en train de former leurs ingénieurs et scientifiques afin de faire face à cet enjeu majeur de la cybersécurité dans la perspective d'avoir des capacités et les instruments aussi pour contrer et parer aux ingérences étrangères et la mainmise des puissances étrangères dans ce domaine stratégique. Dans ce sens, l'expert sénégalais, Mouhamadou Sall, a fait allusion a ce volet stratégique en appelant les pays de l'Afrique a «se protéger numériquement par leurs propres moyens en formant un maximum d'experts», a-t-il souligné. La guerre de l'intelligence économique et autres est une donne qui s'impose dans les guerres modernes pour asseoir sa puissance sur un pays. Cette réalité est appuyée par des exemples concrets dans le continent africain en général.

Les experts rappellent que la formation de compétences dans tous les domaines du numérique est devenue vitale pour l'Afrique. L'expert africain, Mouhamadou Sall, a rapporté en la matière que «l'Afrique souffre d'un retard structurel. Cela fait du continent une cible facile des cyberattaques. La preuve, le 3 mars 2023, l'Union africaine a été victime d'une demande de rançon de 3 millions de dollars. De quoi constater un vent de panique à l'Union africaine face aux risques en la matière». La menace d'un désastre dans le domaine du numérique dans un certain nombre de pays africains est éminent comme c'est le cas pour le Tchad, le Niger, Burkina Faso et certains pays de l'Ouest de l'Afrique. Cette menace a été traitée et abordée par des spécialistes en numérique et la cybersécurité en Afrique. Les experts ont affirmé que «Cyber Africa Forum tenu le 7 juin dernier à Abidjan ne prédisait-il pas que l'Afrique est sous la menace d'un «chaos numérique» pourtant le premier sommet africain sur la cybersécurité, tenu le 23 mars 2022 àLomé, incitait chaque gouvernement africain à s'engager à mettre en place une stratégie politique et un cadre juridique national de cybersécurité», ont-ils souligné. Les spécialistes de la cybersécurité ont signalé que «s'appuyer sur ses propres infrastructures est un gage d'indépendance». C'est dire que cet aspect sécuritaire en rapport avec la souveraineté numérique de certains pays de l'Afrique constitue un élément central dans la maîtrise et la gestion de la menace géostratégique. Une autre analyse d'un spécialiste souligne que «le chiffre détonne, fin 2020, le continent africain concentrait 1,3% des data centers mondiaux, c'est-à-dire moins d'une centaine de structures, dont la moitié est d'ailleurs hébergée en. Pour s'aligner sur le pays, le reste de l'Afrique aurait besoin de 700 nouvelles installations, estimait, début 2021, l'Association africaine des data centers (ADCA). Ces data centers, qui regroupent serveurs informatiques et données personnelles, constituent pourtant la pierre angulaire de l'objectif de la plupart des dirigeants africains». Il s'agit d'un retard drastique qui guette l'Afrique en général et les pays du Sahel en particulier. Un expert tchadien a révélé le retard sidéral qui frappe de plein fouet son pays dans le domaine de la cybersécurité et le numérique en général. À ce propos, il a souligné qu «il s'agit d'un «manque de vision politique. Nos dirigeants ont une vision datée du numérique, en décalage avec les aspirations d'aujourd'hui. Autre obstacle de taille à l'éclosion de la souveraineté numérique en Afrique: le manque de main-d'oeuvre. Recruter du personnel local dans ce secteur est très compliqué, car l'offre de formation ne suit pas, et les profils ne sont donc pas adaptés.

Pour voir émerger des data centers, il faut des ressources humaines qualifiées et qui souhaitent rester dans leur pays d'origine, ainsi qu'un écosystème propice incluant des centres de recherche», a-t-il expliqué. La cybersécurité et la souveraineté numérique sont posées aujourd'hui comme un véritable challenge pour le continent africain, surtout dans les pays du Sahel où l'insécurité et la déstabilisation de la région font rage.