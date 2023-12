L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi soir, à une écrasante majorité une résolution intitulée « Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination », a rapporté l'agence de presse Wafa. La résolution a reçu le soutien de 172 pays, et 4 pays s'y sont opposés dont les Etats-Unis. Le texte réaffirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris le droit d'avoir son propre Etat indépendant. La résolution souligne également la nécessité urgente de mettre fin sans délai à l’occupation (sioniste) qui a commencé en 1967, et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global entre les parties au conflit, sur la base des résolutions des Nations unies. Suite au vote, Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien à l'ONU a salué « le soutien massif" à la résolution, ce qui indique que la communauté internationale « soutient fermement les droits du peuple palestinien », selon Wafa. Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, hier soir, à une écrasante majorité le projet de résolution intitulé: « Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris El-Qods, et de la population arabe du Golan syrien occupé sur ses ressources naturelles », a rapporté l'agence de presse Wafa. 158 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que 6 pays s'y sont opposés dont les Etats-Unis. Treize pays se sont abstenus lors du vote. Le projet de résolution réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, et appelle l'entité sioniste à « cesser d’exploiter ces ressources ». Le texte réaffirme également le droit du peuple palestinien d' « exiger une compensation pour l’exploitation de ces ressources » par l'occupant sioniste, selon Wafa. De son coté, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé son inquiétude concernant le nombre croissant de civils à Ghaza qui sont « de plus en plus repoussés » vers la frontière de l'enclave palestinienne avec l'Egypte, alors que l'agression sioniste se poursuit. « L'appel à un cessez-le-feu - pour des raisons humanitaires et de droits de l'homme - se fait chaque jour plus pressant et doit être entendu », a indiqué Türk, dans un communiqué de presse. Notant que près de 2 millions de personnes ont été déplacées, dont beaucoup à de multiples reprises, Volker Türk a souligné que les forces d'occupation sioniste continuent de lancer des ordres d'évacuation « d'une manière confuse et contradictoire ».