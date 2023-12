La visite du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jacke Sullivan, n'a pas eu d'incidence sur l'agression sioniste contre la population palestinienne de Ghaza et de Cisjordanie occupée, même s'il a demandé à Netanyahu «une phase de plus faible intensité»! D'intenses bombardements ont caractérisé le 71ème jour de l'agression barbare qui, a indiqué hier le ministère de la Santé à Ghaza, a fait plus de 18.800 morts, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents. L'entité sioniste observait hier un deuil après la mort de trois prisonniers «tués par erreur» par son armée barbare dans la bande de Ghaza assiégée. Selon le site Axios, le chef du Mossad, services secrets extérieurs de l'entité sioniste, devrait rencontrer aujourd'hui le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane

Al-Thani quelque part en Europe, pour discuter d'une seconde phase de trêve, afin de permettre la libération de prisonniers. Rappelons que c'est le Premier ministre Netanyahu qui a mis fin brusquement aux négociations à Doha sous prétexte que ses exigences étaient refusées par le Hamas. Il y a donc fort à parier que le mouvement palestinien ne reviendra pas sur les conditions déjà posées, à ce moment-là. Le fait est que Netanyahu subit de fortes pressions à la fois de son allié inconditionnel, les États-Unis de Joe Biden, et des familles de prisonniers alarmées par la mort de plusieurs d'entre eux. L'armée sioniste a annoncé l'ouverture d'une «enquête sur leur sort» mais sans convaincre pour autant. Des manifestations avec les photos des prisonniers ont lieu sans cesse pour exiger la reprise des négociations avec le Hamas pour leur libération. L'armée sioniste qui a assassiné 92 journalistes et employés de médias à Ghaza et qui a détruit des infrastructures abritant leur activité a nié hier avoir visé le journaliste d'Al Jazeera, Samer Abou Daqa, tué vendredi dans une attaque aérienne sioniste. Il a été enterré à Khan Younès avec son gilet pare-balles siglé «presse» et son casque. Huit Palestiniens ont été en outre arrêtés à Naplouse, en Cisjordanie occupée, où l'armée sioniste multiplie les exactions, en soutien aux attaques des colons juifs extrémistes. Selon un de leurs porte-paroles, les Houthis ont attaqué hier la station balnéaire sioniste d'Eilat, sur la mer Rouge, avec une nuée de drones tandis que le géant danois du transport maritime Maersk a ordonné vendredi à ses navires de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab «jusqu'à nouvel ordre», après de nouvelles attaques venues du Yémen. De son côté le Hezbollah a lancé une attaque à Ramim qui «a fait des victimes parmi les soldats» sionistes ainsi qu'une frappe contre une unité de blindés à Metula.