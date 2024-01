L’Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) estime que la situation actuelle à Ghaza, après plus de100 jours de destructions massives de l’enclave palestinienne, ses maisons et ses infrastructures par l’entité sioniste comme étant ‘’le plus grand déplacement du peuple palestinien depuis 1948’’. Dans un message publié sur ‘’X’’ (ex-Twitter), l’UNRWA a déclaré que ‘’ce qui s’est passé à Ghaza au cours des 100 derniers jours constitue le plus grand déplacement du peuple palestinien depuis 1948’’. ‘’Une génération entière d’enfants palestiniens souffrent de traumatismes et des milliers de personnes ont été tuées, mutilées et devenues orphelines», ajoute l’organisation onusienne sur ‘’X’’ reprise par l’agence Wafa.’’Cette (agression) a affecté plus de deux millions de personnes- l’intégralité de la population de Ghaza’’, ajoute l’UNRWA. Le bilan de l’agression sioniste en cours contre Ghaza s’est élevé à 24.100 martyrs, et 60.834 blessés, ainsi que le déplacement de plus de 85% de la population palestinienne de la bande de Ghaza, soit près de 1,9 million de personnes sur les 2,2 millions de personnes vivant sur une bande de 41 km de long et entre 6 à 12 km de large.

Or ce nombre de victimes correspond à 1% de la population de ce micro-territoire estimée à environ 2,4 millions d’habitants qui manquent désormais de tout et dont la grande majorité ont été déplacés par les raids aériens et les combats. Au cours de la nuit, l’avion sioniste a bombardé le secteur de Khan Younès (sud), épicentre des combats au sol et des raids aériens ces dernières semaines où se planque selon l’armée la direction locale du Hamas. Selon le bureau de presse du mouvement islamiste palestinien, les frappes sionistes dans l’ensemble de Ghaza ont fait un total de 78 morts et de nombreux blessés dans la soirée et la nuit. Au début de l’agression barbare qui a franchi dimanche le cap de son 100e jour, «nous avons clairement dit que l’étape intensive des opérations durerait approximativement trois mois», a prétendu le ministre sioniste de la Défense Yoav Gallant dont le gouvernement a approuvé un budget amendé pour 2024, ajoutant 15 milliards de dollars (13,7 millards d’euros) de dépenses pour faire face au coût du conflit. Le Hamas a de son côté fait état lundi de la mort de deux prisonniers sionistes, diffusant pour ce faire une vidéo où l’on voit une jeune femme annoncer les décès.

Aucune indication sur la date de tournage n’est donnée dans la vidéo.»Ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Ghaza», a déclaré dans un communiqué la branche armée du Hamas.

De son côté, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un nouvel appel à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat», nécessaire selon lui pour assurer l’aide humanitaire mais également «faciliter la libération des otages».»Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide, sûr, sans obstacle, étendu, et continu dans et à travers Gaza», a-t-il déclaré devant la presse, ajoutant que «rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien».

Dans ce contexte de violences, une femme a été tuée et au moins 13 personnes blessées lundi dans un attentat à la voiture bélier à Raanana, près de Tel-Aviv, a indiqué la police qui dit avoir arrêté deux suspects palestiniens. Deux jeunes Français figurent parmi les blessés, selon Paris. Dans un communiqué commun, l’Unicef, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont d’ailleurs mis en garde lundi contre un «risque de famine» et d’»épidémies de maladies mortelles» et ce, en plein froid d’hiver.