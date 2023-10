Le bilan des Palestiniens tombés en martyrs sous des frappes militaires sionistes dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée s'est alourdi à 7.326, a déclaré, aujourd’hui, l'autorité sanitaire dans l'enclave palestinienne, dans un nouveau bilan. Jusqu'à présent, 18.967 Palestiniens ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste, a indiqué l'institution dans un communiqué, relayé par les médias. Un précédent bilan provisoire de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne et la Cisjordanie occupée faisait état jeudi, de 6.955 martyrs et 1.900 blessés. L'agression sioniste contre la bande de Ghaza qui se poursuit depuis le 7 octobre en cours ne cesse de s'accentuer au fil des jours. Les forces d'occupation s'en prennent sans retenue aucune, aux civils et bombardent aveuglément des structures sanitaires, écoles et maisons. L’ONU s'est dite préoccupée par le fait que des crimes de guerre aient été commis et le soient encore, suite aux bombardements menés par les forces d'occupation sioniste à Ghaza, depuis le 7 octobre, rapportent des médias. « Nous sommes préoccupés par le fait que des crimes de guerre soient commis », a déclaré la porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. « Nous sommes préoccupés par la punition collective infligée aux Ghazaouis », a-t-elle ajouté. Plus tôt dans la journée, le Commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, avait averti que beaucoup de Palestiniens allaient bientôt mourir dans la bande de Ghaza en raison du siège imposé par l'occupation sioniste. Le bilan des massacres perpétrés par les forces sionistes contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée s'est alourdi à plus de 7.000 martyrs, dont 3.000 enfants et 1.700 femmes, alors qu'au moins 1.600 Palestiniens « sont toujours sous les décombres de leurs maisons », a déclaré, hier, le représentant permanent de l’Etat de Palestine auprès des Nations unies, Riyadh Mansour à l'Assemblée générale des Nations unies. Mansour a appelé les membres de l'AG de l'ONU, à voter pour mettre fin à l'agression sioniste contre les Palestiniens, et à fournir l'aide humanitaire nécessaire à la population de l'enclave palestinienne.