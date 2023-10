20 camions chargés d'aide humanitaire sont entrés, aujourd’hui à Ghaza, à travers le poste-frontière de Rafah (Egypte), après un blocus complet de deux semaines imposé par l'entité sioniste qui mène une agression meurtrière contre l'enclave palestinienne, ont rapporté des médias. Ces camions du Croissant-Rouge égyptien, qui se charge de l'acheminement de l'aide des différentes agences de l'ONU, ont traversé l'immense porte du poste-frontière au 15e jour de l'agression sioniste contre Ghaza, alors que des tonnes d'aide s'entassent depuis des jours dans l'attente d'un passage vers les 2,4 millions de Ghazaouis, pour moitié des enfants et adolescents, privés d'eau, d'électricité ou de carburant. Ce nombre de camions reste toutefois insuffisant selon l'ONU qui estime à au moins 100 camions par jour les besoins des Ghazaouis. Avant cette agression, ils dépendaient déjà pour 60% d'entre eux de l'aide alimentaire internationale. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé depuis Rafah, l'unique ouverture sur Ghaza qui ne soit pas aux mai ns de l'entité sioniste, au « passage rapide » de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien. Guterres a déclaré qu'il était « essentiel d'avoir du carburant » pour pouvoir distribuer l'aide aux Palestiniens de cette enclave, sous strict blocus depuis 16 ans. « Le premier convoi ne doit pas être le dernier », a, de son coté, prévenu le chef de l'humanitaire de l'ONU Martin Griffiths, après le passage de 20 camions de l'Egypte vers Ghaza, assiégée et pilonnée par l'entité sioniste. « Je suis confiant que ce chargement sera le début d'un effort durable pour fournir des biens essentiels - notamment de la nourriture, de l'eau, des médicaments et du carburant- aux Ghazaouis de façon sécurisée, inconditionnelle et sans obstacle », a-t-il dit depuis l'Egypte. Selon les médias égyptiens, l'aide alimentaire et médicale livrée n'inclut pas de carburant, pourtant vital pour faire tourner les générateurs dans le territoire palestinien de quelque 2,4 millions d'habitants. Le Programme alimentaire mondial (PAM), dont le siège est à Rome, a indiqué dans un communiqué que le convoi qui a emprunté le point de passage de Rafah comprenait « trois camions chargés de 60 tonnes de produits alimentaires d'urgence du PAM ». « Cette nourriture est désespérément nécessaire car les conditions à l'intérieur du sud de Ghaza sont vraiment catastrophiques », a déclaré Cindy McCain, directrice exécutive du PAM, citée dans le communiqué. Le PAM a précisé qu'il disposait de 930 tonnes supplémentaires de produits alimentaires d'urgence à la frontière de Rafah ou à proximité, prêtes à être introduites dans la bande de Ghaza dès que l'accès y sera à nouveau autorisé.