L’Algérie a condamné dans «les termes les plus forts» l’attaque kamikaze perpétrée, hier, près d’une mosquée dans la province du Balouchistan dans le sud-ouest du Pakistan, faisant des dizaines de morts et de blessés lors de la célébration du Mawlid Ennabawi, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

«En cette douloureuse épreuve, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, assurant la République islamique du Pakistan, peuple et Gouvernement, de sa solidarité», lit-on dans le communiqué du ministère. L’Algérie «réaffirme son rejet catégorique de toutes les formes de violence et des affrontements intercommunautaires et réitère son soutien aux mesures prises par le Gouvernement pakistanais pour mettre fin à ces actes criminels et garantir la stabilité et la sécurité du pays», a conclu le communiqué.