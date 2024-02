Le groupe des États africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU (A3) a tenu hier à Addis-Abeba, une réunion de coordination qui intervient dans un contexte déterminant pour l'action diplomatique. Organisée pour consolider la coopération des pays concernés, la réunion s'est tenue à quelques heures de la session que va tenir, demain, l'organe onusien, sur demande de l'Algérie, pour une résolution de cessez-le-feu à Ghaza.

La rencontre, qui a eu lieu à Addis-Abeba en marge du Sommet de l'Union africaine (UA) a regroupé, en plus des trois représentants de l'Afrique au sein du CS de l'ONU (Algérie, Sierra Leone et Mozambique), le délégué des Caraïbes (Guyane).

Pour l'Algérie, la défense de toutes les causes justes dans le monde notamment les causes palestinienne et sahraouie doit rester intacte, vivante et inébranlable. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à l'occasion de cette rencontre. Il est très encourageant de constater que l'A3+ oeuvre sans relâche à prendre en charge les dossiers qui présentent un intérêt important pour les régions de l'Afrique et des Caraïbes, a-il souligné. «À l'heure où nous parlons, l'Algérie a pris la plume pour rédiger une résolution sur le cessez-le-feu à Ghaza. J'en profite pour remercier l'A3+ pour son fort soutien qui a donné une impulsion vigoureuse à notre initiative», a ajouté Attaf. Il a appelé, dans ce contexte, à repousser farouchement toutes les tentatives visant à faire taire le Conseil de sécurité face aux actes de génocide en cours, aux déplacements forcés et au déni des droits légitimes du peuple palestinien à un État. Ahmed Attaf a salué la tenue de cette réunion convoquée par la ministre mozambicaine des Affaires étrangères, Veronica Macamo, en sa qualité d'actuelle coordinatrice de l'A3+.Considérant qu'il s'agit d'une «initiative très louable», le ministre a relevé que des occasions comme celle-ci sont très utiles pour échanger des points de vue et des idées, tout en faisant le point sur la coordination entre nos pays au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. «Je crois que nos missions permanentes auprès de l'ONU méritent d'être encouragées et soutenues pour cimenter davantage l'émergence de ce bloc politique», a-t-il fait savoir. En tant que représentant d'un pays qui a apporté un soutien considérable à ce mécanisme de coordination depuis sa création, à travers ce que l'on appelle désormais le Processus d'Oran, je suis particulièrement fier de cette réalisation majeure, s'est félicité Attaf. Ce dernier a indiqué que le groupe est en mesure d'apporter de nouvelles perspectives, dans le but de supprimer les divergences et de raviver l'engagement du Conseil à assumer ses responsabilités.

Signe de concertation entre les pays de ce groupe, la cause palestinienne a fait l'objet de discussions approfondies au cours desquelles les membres du groupe ont réaffirmé leur soutien au projet de résolution initié par l'Algérie visant à activer les mesures provisoires de la Cour internationale de justice (CIJ) afin d'imposer l'arrêt de l'agression sioniste et de mettre fin au génocide contre le peuple palestinien.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, il a hautement salué les progrès réalisés dans le renforcement de la coordination entre les états africains au sein du Conseil de sécurité et de leur influence au sein de cette instance onusienne centrale.

Il a appelé à préserver cette dynamique que connaît l'action africaine commune dans le soutien aux causes justes dans le monde, à leur tête la cause palestinienne et la question de décolonisation du Sahara occidental.

Conjuguée aux actions de l'Afrique du Sud auprès des juridictions internationales contre l'entité sioniste, la démarche de l'Algérie au sein de l'ONU tend à faire avancer diplomatiquement la cause des Palestiniens.