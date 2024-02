Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies à New York, Amar Bendjama, est encore revenu à la charge, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, lundi soir, pour réaffirmer avec force l'appel de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza. Il s'agit là, a-t-il argumenté, d'une «première étape» dans le processus de restauration de la paix et de la concorde dans la région du Moyen-Orient. Le diplomate algérien est intervenu au cours de cette réunion durant laquelle les quinze membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité devaient débattre des «menaces contre la paix et la sécurité internationale» pour remettre sur la table la question brûlante de l'agression sioniste contre la population civile palestinienne de Ghaza confrontée à un véritable génocide ainsi qu'à de multiples crimes de guerre et crimes contre l'humanité devenus quasi quotidiens. Il a, de ce fait, alerté le Conseil de sécurité sur une situation qui fait que «le Moyen-Orient est au bord du précipice» et qu'il risque un effondrement préjudiciable pour toute la communauté internationale si les Nations unies s'avèrent toujours incapables de mettre fin à l'engrenage des agressions barbares, dignes d'une époque colonialiste révolue.

Amar Bendjama a d'ailleurs souligné, au titre des «menaces contre la paix» et des atteintes «à la sécurité internationale», thème des plus actuels pour un Conseil de sécurité étonnamment figé, le fait que «les récentes frappes aériennes visant l'Irak et la Syrie ce week-end risquent d'aggraver encore davantage une situation déjà précaire». «Cela pourrait potentiellement nous conduire vers une nouvelle escalade. Dans ce contexte, nous réaffirmons notre soutien constant à la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité de l'Irak et de la Syrie», a martelé haut et fort le diplomate algérien avant d'insister sur le droit des «peuples frères de Syrie et d'Irak à vivre dans la paix et la prospérité».

Les tensions qui ne cessent de prendre une ampleur préoccupante dans la région moyen-orientale conduisent l'Algérie à exhorter «à la retenue et à éviter toute escalade», a-t-il averti tant il demeure évident que «la région ne peut pas supporter le poids de tensions supplémentaires». Partant de là, Bendjama a assuré que l'Algérie croit «fermement que la force n'est pas et ne sera jamais un moyen de parvenir à la paix et à la stabilité», étant entendu que «l'histoire atteste que la force ne provoque que la ruine, l'instabilité et entretient l'animosité».

Plaidant pour le dialogue comme moyen d'aplanir les divergences, la diplomatie algérienne invite «à laisser de côté la violence» et à agir d'un commun accord pour la stabilité de la région moyen-orientale, fondée sur une solution à long terme qui sera garante d'une paix durable. A ce titre, le diplomate algérien a réaffirmé que la question palestinienne «constitue la pierre angulaire de cette entreprise» dont le premier acte passe par le cessez-le-feu immédiat à Ghaza.