L’Angola accueille, du 3 au 5 octobre, la 26e Conférence régionale africaine de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), a rapporté dimanche la presse locale.

Durant ces trois jours, quelque 250 hauts responsables de la police de pays africains et d’autres continents discuteront de la stratégie d’Interpol dans cette partie du monde pour prévenir et réprimer la criminalité transnationale organisée, selon le «Journal d’Angola».

L’hôte de la réunion sera le président de l’organisation, le général Ahmed Nasser Al Raisi, arrivé la veille en Angola sur invitation du ministre angolais de l’Intérieur, Eugénio Laborinho, pour participer aux travaux préparatoires de la conférence. Selon les déclarations du porte-parole de la commission technique préparatoire, le surintendant principal des enquêtes criminelles, Manuel Halaiwa, les participants «mettront davantage l’accent sur la cybercriminalité, les crimes financiers et la corruption».

En outre, ils s’attaqueront à la traite des êtres humains et au terrorisme, ainsi qu’au renforcement de la coopération internationale en matière policière et pénale, d’après le porte-parole. L’événement coïncide avec la célébration du centenaire de l’institutionnalisation d’Interpol et du 41e anniversaire de l’adhésion de l’Angola à cette organisation. Interpol est une organisation qui facilite la coopération policière et la lutte contre la criminalité à l’échelle mondiale.

Elle a été fondée en 1923 sous le nom de «Commission internationale de police criminelle».