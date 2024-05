Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé une base des soldats de l’occupation marocaine dans les secteurs de Haouza et Mehbes, leur infligeant de «lourdes pertes humaines et matérielles», a indiqué dimanche le commissariat politique de l’Armée sahraouie dans son communiqué.Des détachements avancés de l’Armée sahraouie ont ciblé, samedi, par d»’intenses» bombardements, des bases de l’occupation dans les zones de Afdre Altmat et le nord de Hericha, dans le secteur de Houza, selon le communiqué militaire, rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS). Des retranchements de l’armée marocaines dans les localités de Lemkhinza, et Oudi Dhamrane dans le secteur de Mehbes ont été également ciblés dimanche matin. Les attaques de l’Armée sahraouie se poursuivent contre les forces de l’occupation marocaine, qui subissent de «lourdes pertes humaines et matérielles» dans leurs rangs, a conclu le communiqué.