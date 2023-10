Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d’occupation marocaines dans les secteurs d’Amgala et de Mahbes, leur infligeant des pertes humaines et matérielles considérables, a indiqué jeudi le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué n° 882. Des détachements avancés de l’APLS ont bombardé des retranchements des forces d’occupation marocaines dans la région d’Amegli Edechra dans le secteur d’Amgala et dans la région d’Agrarat El Fersig dans le secteur de Mahbes, selon le communiqué rapporté par l’agence de presse sahraouie (SPS). Des unités avancées de l’Armée sahraouie avaient ciblé, mercredi, des positions des forces d’occupation dans la région d’Aagad Argan dans le secteur de Mahbes, ainsi que le siège de commandement général des forces d’occupation dans le secteur d’Aousserd, a souligné la même source.