Le président russe Vladimir Poutine a assuré que «ce qui se passe» en Ukraine est une «question de vie ou de mort» pour la Russie, alors qu'il ne s'agit pour l'Occident que «d'améliorer (sa) position tactique», dans une interview diffusée hier. Le président Vladimir Poutine a estimé qu'il était «important» pour les Russes comme les étrangers «de comprendre notre état d'esprit, de comprendre à quel point ce qui se passe autour de l'Ukraine est sensible et important pour notre pays».»Pour (l'Occident et son bras armé atlantiste), il s'agit d'une amélioration de leur position tactique. Mais pour nous, c'est notre destin, c'est une question de vie ou de mort», a-t-il dit, selon un extrait d'entretien publié sur les réseaux sociaux du journaliste l'ayant interviewé, Pavel Zaroubine. Le président russe évoquait sa récente interview avec l'animateur américain Tucker Carlson, très populaire chez les conservateurs. Cet entretien, le premier accordé par Vladimir Poutine à un média occidental depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022, avait été très scruté. Il a été regardé plus de 200 millions de fois sur X (ex-Twitter). Dans ce message de plus de deux heures à l'adresse des Américains et Européens, M. Poutine avait notamment assuré qu'une défaite de la Russie en Ukraine était «impossible» tout en se disant prêt à un «dialogue» avec les Occidentaux.

Sur le front, la Russie a revendiqué samedi le «contrôle total» d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine, un succès important face aux forces de Kiev soutenues par l'alliance atlantiste. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a informé le président Vladimir Poutine de la conquête de cette cité industrielle qui était «un puissant noeud défensif des forces armées ukrainiennes», selon un communiqué de son ministère. C'est «une importante victoire», a réagi le président russe. L'armée ukrainienne avait annoncé, dans la nuit de vendredi à samedi, son retrait d'Avdiïvka, après des mois de rudes combats et d'intensification des attaques russes en vue de s'emparer cette ville, une retraite due à des pertes en hommes et en matériel très élevées. Cela a été une «décision juste» destinée à «sauver le plus de vies possibles», a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Conférence de Munich sur la sécurité.»Afin d'éviter d'être encerclés, il a été décidé de se retirer sur d'autres lignes», a-t-il affirmé. L'Ukraine espère depuis des mois le vote d'une aide cruciale de 60 milliards de dollars voulue par le gouvernement du démocrate Joe Biden, en campagne pour un deuxième mandat, mais entravée au Congrès par l'opposition républicaine, sous influence de Donald Trump.»Ce matin, l'armée ukrainienne a été contrainte de se retirer d'Avdiïvka après que les soldats ukrainiens ont dû rationner leurs munitions en raison de la diminution des approvisionnements, un résultat de l'inaction du Congrès», a déploré samedi le président américain.