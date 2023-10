L’armée sioniste a mené hier une frappe aérienne, contre la mosquée Al-Ansar de Jénine, en Cisjordanie occupée. Le directeur du Croissant-Rouge de Jénine, Mahmoud Al-Saadi, cité par l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, a déclaré qu’une personne avait été tuée et que trois autres ont été blessées. Le ministère palestinien de la Santé a pour sa part déclaré que deux hommes avaient été tués dans l’attaque de Jénine. Ailleurs en Cisjordanie, un Palestinien est tombé en martyr lors d’une agression militaire à Naplouse et un autre à Tubas, a ajouté le ministère. Des dizaines de personnes ont été tuées en Cisjordanie par l’armée sioniste ou des colons juifs extrémistes, depuis le 7 octobre, date de l’attaque du Hamas depuis la bande de Ghaza où les bombardements barbares de l’aviation sioniste depuis 15 jours ont fait plus de 4 300 victimes, majoritairement des enfants et des femmes, selon le ministère de la Santé local.