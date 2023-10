Le Premier ministre espagnol et actuel président de l'Internationale socialiste vient de signer une déclaration de l'Internationale socialiste au sujet de l'embrasement de la situation en Palestine.

En lisant ce texte, j'ai relevé avec beaucoup de colère et d'amertume l'intolérable trajectoire que ce sinistre Premier ministre espagnol a voulu imprimer à une organisation mondiale connue pour son soutien historique et indéfectible aux causes justes à travers le monde.

Que dire alors de la cause palestinienne, majoritairement répertoriée comme une lutte d'un peuple opprimé,pour la reconquête de ses territoires occupés et pour le recouvrement de sa dignité et de sa liberté.

Malheureusement, la déclaration de l'IS a été littéralement favorable à l'État israélien,qui, selon les rédacteurs de cette déclaration, fait face à une insupportable agression terroriste.

Évidemment, aucune allusion n'a été faite sur le long combat du peuple palestinien pour son indépendance et sa liberté et encore moins,un rappel des tragédies inhumaines que l'État sioniste a fait subir et continue à le faire au peuple palestinien.

Évidemment, hypocrisie et tragicomédie obligent, le signataire de cette indigne déclaration, fait semblant d'être sensible à la détresse des Ghazaouis sans condamner un seul instant, les bombardements criminels qu'ils subissent sans interruption depuis presque une semaine, occasionnant presque trois mille morts et des milliers de blessés, sans omettre les énormes dégâts, engendrés par cette terrible barbarie.

Évidemment, rien d'étonnant de la part d'un Premier ministre qui a été l'auteur du revirement spectaculaire au sujet de la question sahraouie. Alors que ce dossier à l'instar d'ailleurs de la question palestinienne, ont fait l'objet de plusieurs résolutions onusiennes qui reconnaissent à ces deux peuples, le droit à l'autodétermination.

Tout en espérant que l'Internationale socialiste retrouve sans délai sa ligne originelle et humaniste, j'affirme mon soutien et ma solidarité au peuple frère palestinien qui souffre, se bât, mais refuse d'abdiquer.

Mais l'histoire nous rappelle toujours, qu'aucune lutte noble et juste n'est fortuite.

Malgré les chemins escarpés, elle arrive toujours à embrasser ses promesses et son aboutissement.

Vive le peuple palestinien libreVive la Palestine libre et indépendante.



* Membre du conseil national et Ex- membre de l'instance présidentielle du ffs

*Docteur Hakim Belahcel