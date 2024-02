L’Egypte a dénoncé comme «honteux» et «irresponsables» des propos du ministre sioniste des Finances, faisant porter au Caire une «responsabilité considérable». Lors d’une réunion avec son parti d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a déclaré que «les Egyptiens portaient une responsabilité considérable pour le 7 octobre». «Une grande partie des armes du Hamas passe par l’Egypte», qui partage une frontière de 12 km avec la bande de Ghaza, a encore affirmé Smotrich. Le MAE égyptien a jugé «malheureux et honteux» que Smotrich «continue à faire des déclarations irresponsables et incendiaires».»L’Egypte contrôle totalement son territoire et ne permet à aucune partie d’impliquer (son) nom dans une quelconque tentative infructueuse de justifier ses faiblesses», a déclaré le porte-parole, Ahmed Abouzeid. Les commentaires de Smotrich «ne font que révéler un appétit vorace pour le meurtre et la destruction, et le sabotage de toute tentative visant à contenir la crise dans la bande de Ghaza», a-t-il poursuivi.