L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, est décédé hier à l'âge de 86 ans, a annoncé le Palais de l'émir, après un mandat de trois ans marqué par des conflits politiques à répétition à la tête de ce pays du Golfe riche en pétrole.»Avec une grande tristesse, nous pleurons la mort de Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, émir de l'Etat du Koweït», indique un communiqué diffusé à la télévision d'Etat koweïtienne qui avait interrompu ses programmes et diffusé des versets du Coran. En novembre, cheikh Nawaf avait été admis à l'hôpital «en raison d'un problème de santé urgent», selon l'agence de presse officielle KUNA, qui n'a pas donné de détails sur sa maladie. Il a ensuite été déclaré dans un état stable. Compte tenu de son âge, sa santé a souvent été une préoccupation pendant son mandat. Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu'émir à sa mort en septembre 2020 à l'âge de 91 ans. Riche Etat pétrolier du Golfe, le Koweït est plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise entre les pouvoirs exécutif et législatif qui sape les espoirs de réformes. L'actuel prince héritier, Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, demi-frère de l'émir est âgé de 83 ans. Il a été désigné nouvel émir du pays, a annoncé la télévision d'Etat.»Le cabinet koweïtien nomme le prince héritier, son altesse Cheikh Mechaal, émir de l'Etat du Koweït», a-t-elle ajouté. Le Koweït, pays conservateur où les pouvoirs souverains restent concentrés entre les mains de la famille Al-Sabah au pouvoir, abrite néanmoins le Parlement le plus actif et le plus puissant du Golfe.Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah a occupé de multiples postes de responsabilité à Koweit, la capitale de ce pays de 4,2 millions d'habitants, dont 1,3 million de Koweitiens. Il a notamment été ministre de la Défense lorsque l'Irak a envahi le pays en 1990, déclenchant l'intervention d'une alliance militaire menée par les Etats-Unis qui a mis fin à l'occupation. Il a également été ministre de l'Intérieur lors de la période de troubles qui a vu les forces de sécurité koweïtiennes combattre les islamistes armés en 2005.

Avec son style discret, il a réussi à survivre aux remous de la politique koweïtienne marquée par des disputes à répétition entre le gouvernement et le Parlement. Né en 1937, cheikh Nawaf était le cinquième fils de l'ancien émir cheikh Ahmad al-Jaber Al-Sabah (1921-1950). Il a commencé sa carrière politique à 25 ans en tant que gouverneur de la province de Hawalli, avant de lancer sa carrière ministérielle. Au pouvoir, cheikh Nawaf a dû gérer une crise d'ordre économique provoquée par une chute des prix du pétrole, qui a vu la note souveraine du pays abaissée par les agences de notation en 2020. Sur le plan diplomatique, il a gardé le statu quo, préférant ne pas nouer de relations avec l'entité sioniste comme l'ont fait ses voisins de Bahreïn et des Emirats arabes unis. Il a également maintenu des relations équilibrées avec l'Arabie saoudite et l'Iran, les deux grands rivaux de la région.»Cheikh Nawaf est considéré comme une personne calme qui, lorsque la situation l'exige, peut prendre des décisions fermes», a résumé Mohammed al-Faily, un constitutionnaliste de l'université de Koweït. La disparition de cheikh Nawaf et l'âge avancé de son successeur augmentent les incertitudes dans un pays secoué par les divisions au sein même de la famille des Al-Sabah, dont certains membres accusent d'autres de corruption ou de conspiration. La Constitution du Koweït énonce que le souverain doit être un descendant du fondateur de la nation, Moubarak Al-Sabah. Mais une tradition d'alternance entre les branches familiales des Salem et des Jaber a longtemps été observée. L'ancien émir, cheikh Sabah, de la branche des Jaber, a mis fin à cette tradition en nommant comme prince héritier cheikh Nawaf, un autre Jaber, mettant ainsi à l'écart la branche des Salem.