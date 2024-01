Le royaume du Maroc a comme particularité de défrayer couramment la chronique pour de nombreuses affaires de corruption. Après les retentissants «exploits» du Parlement européen où plusieurs députés ont dû confesser leur asservissement au makhzen, puis les révélations édifiantes d'espionnage par le logiciel Pegasus, provenant d'une société israélienne, il y a eu le cas de Rachid M'Barki, ex-journaliste de la chaîne BFMtv qui a reconnu, pendant la garde à vue, avoir versé dans une «corruption passive» et touché une somme d'argent pour diffuser la propagande du makhzen. Il avait été mis en examen en décembre dernier, suite à une enquête sur son rôle dans une «ingérence étrangère» au profit du...Maroc. L'homme connaît bien les arcanes de la garde à vue, ayant longtemps trôné dans l'émission de faits divers «faites entrer l'accusé» de RMC, avant d'atterrir à BFMtv comme «spécialiste des sujets de police. Il sait donc ressasser à loisir les moments de tension que comportent les bras de fer psychologiques avec les enquêteurs chargés de réunir les éléments à charge. Tel est pris qui voulait prendre. Le 8 décembre dernier, Rachid M'Barki, devenu un présentateur connu de la première chaîne française d'information en continu, s'est retrouvé mis en examen pour «corruption passive»et «abus de confiance», suite à une plainte de BFMtv qui réagissait à une enquête tentaculaire sur des soupçons d'ingérence marocaine dans les milieux politique et médiatique de l'Hexagone. La justice du pays avait alors découvert l'activisme d'un réseau occulte dont la tâche était de corrompre des élus et des journalistes afin de mener des opérations de désinformation et d'intoxication de l'opinion au profit du makhzen. Suspendu le 11 janvier 2023 par la chaîne puis licencié le 22 février 2023, à la suite d'une alerte du consortium Forbidden Stories, M'Barki a été mis en examen le 8 décembre et, selon plusieurs médias français, il a fini par concéder en sixième audition: «oui je reconnais les faits de corruption passive» devant la brigade de répression de la délinquance économique. BFMtv a déploré au moins 13 sujets problématiques dans lesquels il y avait une volonté manifeste de servir les intérêts du royaume marocain ainsi que certains intérêts privés. Des sujets ont même été introduits «en contournant le processus de validation interne». Le journaliste «travaillait» sur instruction d'un lobbyiste Jean-Pierre Duthion qui lui fournissait les sujets clés en main, moyennant la somme de 6000 à 8000 euros. Lequel lobbyiste a évidemment nié catégoriquement le moindre paiement en question. La goutte qui a fait déborder le vase est tombée le jour où la direction de BFMtv a découvert la manière dont M'Barki défendait les intérêts du makhzen, lors d'un forum économique maroco-espagnol organisée à Dakhla, ville que le mis en cause présentait comme «relevant du territoire marocain». L'ex-présentateur est loin de sortir du tunnel car il avait affirmé, sous serment, à la commission d'enquête parlementaire chargée du dossier, en mars 2023, n'avoir à aucun moment reçu une somme quelconque pour la diffusion de certains sujets.