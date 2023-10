Un garçon musulman de six ans a été poignardé près de Chicago, samedi. L'enfant, qui a reçu 26 coups de couteau, est décédé à l'hôpital. Sa mère de 32 ans devrait survivre, selon le shérif du comté de Will, dans l'Illinois, qui a qualifié l'attaque d'»odieuse».»Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque violente ont été ciblées par le suspect parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit au Proche-Orient». Le crime ignoble a eu lieu à environ 64 km à l'ouest de Chicago. Le président Biden a affirmé que «cet acte de haine horrible n'a pas sa place en Amérique et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales: la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d'être». La mère a réussi à appeler le 911, tout en repoussant son assaillant, Joseph Czuba, 71 ans. Lors de l'autopsie, un couteau militaire dentelé, avec une lame de 15 cm, a été retiré de l'abdomen de l'enfant. La police a trouvé Joseph Czuba assis près de l'entrée de la résidence, son front marqué par une lacération. Transporté à l'hôpital, il a été inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et de deux chefs d'accusation de crime de haine. Le responsable du bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), Ahmed Rehab, a déclaré que l'assaillant avait frappé à la porte des victimes et tenté d'étouffer la femme en lui disant: «Vous, les musulmans, vous devez mourir», selon des SMS de la femme depuis son lit d'hôpital au père du garçon assassiné.