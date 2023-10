Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a affirmé, hier, que l’occupation sioniste «a franchi toutes les lignes rouges en persistant dans sa politique de meurtres et d’incursions dans les villes, villages et camps palestiniens», a rapporté l’agence de presse Wafa. Lors d’un entretien avec la télévision palestinienne, Abu Rudeineh a déclaré que «l’entité sioniste et l’administration américaine portent l’entière responsabilité des crimes (...) commis par l’occupation et ses colons sur l’ensemble du territoire palestinien, dont le dernier en date étant l’attaque militaire des force sionistes contre les Palestiniens et leurs maisons et propriétés dans la ville de Huwwara, au sud de Naplouse et de Tulkarem, ce qui a entraîné la mort de quatre jeunes palestiniens». Il a affirmé, dans le même contexte, que «l’occupation sioniste mène une guerre implacable contre le peuple palestinien au vu et au su du monde entier». Il a indiqué que «les responsables palestiniens dirigés par le président Mahmoud Abbas, prendront toutes les mesures et démarches dans les forums arabes et internationaux et à tous les niveaux pour faire face à l’agression actuelle de l’occupation sioniste».