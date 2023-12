Alors que le bureau des médias du gouvernement à Ghaza a annoncé mercredi dernier 14 décembre la mort d'un journaliste à la suite des bombardements israéliens sur la bande de Ghaza, portant le nombre total de journalistes tués à 87 depuis le 7 octobre dernier, aujourd'hui on compte 92 journalistes assassinés. Soit cinq autres journalistes qui ont été ciblés dont Wael Dahdouh d'Al Jazeera, qui a été grièvement blessé et Samer Abou Daka le caméraman qui filmait en direct les attaques et agressions de l'armée sioniste colonialiste à Khan Younès.

Ce sont des journalistes devenus familiers, qu'on suit tous les jours sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. On s'est habitué à les voir et à suivre leurs reportages qui rapportent l'injustice vécue à Ghaza sous les raids d'une armée qui ne fait pas de différence entre femmes, enfants et bombardent 24H/24H cette ville dont il ne reste plus riens, que des ruines. Plus de 18 000 personnes ont été sauvagement assassinées par cette armée sanguinaire qui continue de menacer la paix dans le monde. Malgré les nombreuses pertes dans les rangs de ses mercenaires, cette armée colonialiste poursuit son génocide avec le soutien des Occidentaux qui n'ont plus honte d'afficher leur haine contre une population démunie de tout et sous embargo depuis plusieurs années. RSF avait fait paraître un communiqué dans lequel est souligné « l'un des bilans les plus meurtriers de ce siècle.

Les journalistes internationaux sont sous l'interdiction d' entrer. dans la bande de Ghaza. Les reporters sur place n'ont pas de refuge sûr et n'ont aucun moyen de sortir de l'enclave. Ils sont tués les uns après les autres. Depuis le 7 octobre, le territoire palestinien subit ainsi une véritable éradication du journalisme. Nous exhortons la communauté internationale à intervenir pour protéger les journalistes sur place, à ouvrir la porte de Rafah, et à permettre aux reporters internationaux d'y entrer». Un appel resté sans suite, puisque cette entreprise du crime appelée Israel ne reconnaît pas le droit international, bafoue les droits de l'homme et le droit à la parole et la liberté de la presse. C'est une entité fanatique au-dessus de toutes les lois du monde sous les yeux de son plus grand complice les USA qui n'ont fait que ternir leur image et qui sont désormais un partenaire à qui on ne peut exprimer sa confiance. On poursuit l'assassinat des journalistes, des enfants, des femmes et des vieillards. Des crimes de guerre jamais enregistrés, conjugués à l'interdiction du droit à la nourriture, l'eau, l'électricité, les soins médicaux et les moyens de communication. Depuis le 7 octobre, l'armée colonialistee mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait, jusqu'à mardi, 18 412 morts, 50 100 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent. En ciblant les journalistes, cette entité fasciste cherche à cacher son image monstrueuse au monde, néanmoins, cette image a été démasquée et les peuples se sont soulevés contre ce monstre qui attaque les blessés, les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte.