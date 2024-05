L’ONG Human Rights Watch (HRW) a déclaré, mardi, que l’entité sioniste a bafoué les ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ), soulignant l’importance de lever les interdictions sur les articles d’aide essentiels pour les populations de Ghaza. L’entité sioniste «contrevient aux ordonnances juridiquement contraignantes de la CIJ en faisant obstacle à l’entrée de l’aide et des services vitaux à Ghaza, a déclaré HRW dans un communiqué publié sur son site. Le 5 mai, les autorités sionistes ont fermé le passage de Karam Abou Salem, empêchant ainsi l’aide d’entrer et les gens de quitter Ghaza via les principaux points de passage.»Bien que des enfants meurent de faim et de famine à Ghaza, les autorités (sionistes) continuent de bloquer l’aide essentielle à la survie de la population de Ghaza, au mépris de la Cour mondiale», a déclaré Omar Shakir, responsable à Human Rights Watch. «Chaque jour où les autorités (sionistes) bloquent l’aide vitale, davantage de Palestiniens risquent de mourir», a-t-il averti. Le 26 janvier, la CIJ a ordonné à l’entité sioniste de «prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont Ghaza a un besoin urgent». Face à la propagation de la famine et de la famine, le tribunal a imposé des mesures supplémentaires le 28 mars, ordonnant à l’occupation d’»assurer la fourniture sans entrave de l’aide humanitaire, en pleine coopération avec l’ONU, notamment en ouvrant de nouveaux points de passage terrestres», a rappelé l’ONG. HRW, a souligné que les autorités sionistes «devraient ouvrir de toute urgence des points de passage terrestres supplémentaires et lever les interdictions sur les articles d’aide essentiels».