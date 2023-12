La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a qualifié, aujourd'hui, la décision de l'entité sioniste de ne pas renouveler des visas pour les employés onusiens de « lâcheté morale », soulignant qu' « il était temps de punir l'occupant sioniste. Dans un communiqué repris par l'agence de presse Wafa, Albanese a indiqué qu' « il était temps » que les Nations unies « punissent » l'entité sioniste et l'obligent à répondre de ses « actes provocateurs ». « Les Nations unies ont été affaiblies par des décennies d'impunité pour les violations du droit international, y compris la colonisation des territoires palestiniens occupés et les déplacements forcés », a-t-elle souligné, appelant à « corriger » l'entité sioniste. « Personne ne peut être libre si tout le monde n'est pas libre », a-t-elle martelé, réitérant son appel à « un cessez-le-feu, à la libération des otages et des détenus palestiniens, à une protection totale, à la reconstruction, à la fin de l'occupation et à la justice ». Pour rappel, Francesca Albanese avait dénoncé vigoureusement en juillet dernier les violations des droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés par l'entité sioniste, soulignant que « ces derniers sont transformés en une prison à ciel ouvert ». Lors de l'examen de son rapport devant le Conseil des droits de l'Homme, Albanese avait indiqué que « des générations de Palestiniens ont souffert d'une privation arbitraire systématique et généralisée de liberté sous l'occupation ». Elle a fait savoir, à ce sujet, que « plus de 800.000 Palestiniens, y compris des enfants de moins de 12 ans, ont été arrêtés par les forces d'occupation depuis 1967 ». « La puissance occupante dépeint les Palestiniens comme une menace collective, visant à les dépouiller de leur statut de civils et de personnes protégées en vertu du droit international », avait-elle dénoncé. Elle avait appelé, à cet égard, les Etats membres à remplir leurs obligations de ne pas aider ou reconnaître les colonies de peuplement sionistes et l'annexion progressive par l'occupant des terres palestiniennes, et à utiliser toutes les mesures diplomatiques, politiques et économiques pour rappeler l'entité sioniste à l'ordre.