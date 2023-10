Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheith, a déclaré, aujourd’hui, que « l'histoire retiendra une fois de plus que l'entité sioniste s'adonne, dans son agression sanglante contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre, à une véritable politique de la terre brulée ». S'exprimant à l'ouverture des travaux de la sixième session de la « Semaine de l'eau au Caire », le SG de la Ligue arabe a affirmé que « l'ampleur de la destruction à Ghaza traduit la volonté de l'entité sioniste de réduire à néant la ville, dans l'ultime but de rendre les lieux invivables et de liquider la cause palestinienne ». Aboul Gheith a fait observer, dans le même sens, que « la destruction massive de l'entité sioniste visant les infrastructures de base, dont des usines d'eau, à Ghaza et en Cisjordanie occupée avec des armes hautement destructrices, est un vieil objectif que l'entité sioniste s'est fixé depuis toujours ». La Ligue arabe a appelé, hier, la communauté internationale à « la nécessité de traduire la résolution adoptée vendredi à la majorité des voix à l'Assemblée générale des Nations unies sur la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires à Ghaza ». Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé, hier soir, « les dirigeants des pays arabes à tenir un sommet arabe d'urgence, en vue de hâter la fin de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée ». « J'appelle les frères et les dirigeants arabes à tenir un sommet arabe d'urgence pour mettre un terme à l'agression sioniste contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre aux Palestiniens de rester sur leur terre », a-t-il indiqué au cours d'une réunion du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Selon Mahmoud Abbas, « l'entité sioniste ne veut plus écouter la voix de la raison ni celle de la communauté internationale d'ailleurs qui a adopté en vain une résolution en faveur d'une trêve humanitaire à Ghaza ». « Le peuple palestinien ne peut plus se taire face aux massacres des enfants palestiniens, au bombardement d' hôpitaux (...) et une punition collective », a-t-il ajouté, appelant « les Palestiniens à se soutenir mutuellement et à rester unis ». Avant d'ajouter : « Les autorités palestiniennes reconstruiront Ghaza et cette dernière restera tout comme la Cisjordanie occupée une partie intégrante de l'Etat palestinien ». L'entité sioniste a accentué depuis vendredi soir ses bombardements contre la bande de Ghaza, ciblant comme jamais des Palestiniens innocents.