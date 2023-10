Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheith, a déclaré, hier, que «l'histoire retiendra une fois de plus que l'entité sioniste s'adonne, dans son agression sanglante contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre, à une véritable politique de la terre brûlée». S'exprimant à l'ouverture des travaux de la sixième session de la «Semaine de l'eau au Caire», le SG de la Ligue arabe a affirmé que «l'ampleur de la destruction à Ghaza traduit la volonté de l'entité sioniste de réduire à néant la ville, dans l'ultime but de rendre les lieux invivables et de liquider la cause palestinienne». Aboul Gheith a fait observer, dans le même sens, que «la destruction massive de l'entité sioniste visant les infrastructures de base, dont des usines d'eau, à Ghaza et en Cisjordanie occupée avec des armes hautement destructrices, est un vieil objectif que l'entité sioniste s'est fixé depuis toujours». La Ligue arabe a appelé samedi la communauté internationale à «la nécessité de traduire la résolution adoptée vendredi à la majorité des voix à l'Assemblée générale des Nations unies sur la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires à Ghaza».