Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement espagnol a averti, aujourd'hui, l'entité sioniste que les ordonnances émises par la Cour internationale de justice (CIJ) sont "contraignantes" et a exigé leur respect. "Les ordonnances de la CIJ, y compris celle portant sur l'arrêt de l'offensive de (l'occupant sioniste) à Rafah, sont contraignantes. Nous exigeons leur application", a écrit le ministre espagnol des Affaires étrangères, sur le réseau social X. "Cela concerne également le cessez-le-feu, (...) et l'accès à l'aide humanitaire. La souffrance des habitants de Ghaza et la violence doivent cesser", a-t-il ajouté. La plus haute juridiction de l'ONU a ordonné vendredi à l'entité sioniste de stopper "immédiatement" son offensive militaire à Rafah, une décision susceptible d'ajouter à la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu après plus de sept mois d'agression sioniste. La CIJ, qui siège à La Haye, a aussi ordonné à l'entité sioniste de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès "sans restriction" à l'aide hum anitaire. L'entité sioniste poursuit son agression dévastatrice contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Les attaques de l'occupant sioniste contre la bande de Ghaza et sa population ont provoqué le déplacement forcé d'environ 1,9 million de Palestiniens à l'intérieur de l'enclave assiégée, dont 1,4 million se sont réfugiés à Rafah. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi vendredi à 35.857 martyrs et 80.293 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités palestiniennes de la Santé.