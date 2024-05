La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d’Afrique du Sud, a déclaré lundi l’ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d’une condamnation à la prison en 2021, et prononcé son exclusion des élections générales prévues dans neuf jours. «M. Zuma a été reconnu coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 12 mois», a déclaré la juge Leona Theron, à la lecture de la décision. «Par conséquent, il ne peut être membre de l’Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections», a-t-elle ajouté. Cette décision peut faire l’objet d’un appel. Fin mars, la commission électorale (IEC) avait exclu Jacob Zuma du scrutin, après avoir été condamné en 2021 à 15 mois de prison pour «outrage à la justice». Cette décision avait été renversée en avril par un tribunal électoral. L’IEC a finalement saisi la Cour constitutionnelle le mois dernier. Plus de 27,5 millions de Sud-Africains sont appelés le 29 mai à élire leurs députés, qui désigneront ensuite le prochain président. M. Zuma, 82 ans, était candidat à un siège de député, tête de liste du mouvement Umkhonto We Sizwe («Lance de la nation» en zoulou).