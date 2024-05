Le président russe Vladimir Poutine a procédé hier à un remaniement partiel pour charger l' emblématique ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, en poste depuis 2012, d'une nouvelle mission autrement plus symbolique. Quelques jours seulement après son investiture pour un cinquième mandat, Vladimir Poutine a donc investi Sergueï Choïgou de la lourde tâche de secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En même temps, il l'a remplacé au poste de ministre de la Défense par l'un de ses principaux conseillers Andreï Belooussov, économiste de formation. Choïgou remplace au Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev à un moment crucial dans la conduite de l'opération militaire spéciale que mène la Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022. En effet, les forces russes ne cessent de gagner du terrain, depuis plusieurs mois, et leur avancée concerne ces jours derniers la région stratégique de Kharkiv tandis que d'autres unités sont en train d'accentuer la pression dans le Donbass, notamment aux alentours de Tchassiv Iar.

«Choïgou continuera à travailler dans ce domaine, qu'il connaît bien, qu'il connaît très bien de l'intérieur, avec ses collègues et ses partenaires sur son ancien lieu de travail», a d'ailleurs indiqué, aussitôt après la parution du décret signé par le président Poutine, le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, cité par les agences russes. Sergueï Choïgou, 68 ans, détenait le poste de ministre de la Défense en Russie depuis 2012 et il en incarnait le pôle majeur des différents gouvernements sous Vladimir Poutine, à l'instar du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a été reconduit à son poste de chef de la diplomatie russe. Il avait surmonté avec tact la tentative du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, de le faire vaciller en juin 2023. Sa nouvelle mission lui confère une marge de manoeuvre encore plus grande tandis que son successeur Andreï Belooussov, aura des prérogatives moindres puisque le chef d'état-major de l'armée russe, le général Valery Guerassimov, garde l'entière confiance du président Poutine au plan militaire. En effet, Belooussov a une formation d'économiste et il a été, à 65 ans, premier vice-président du dernier gouvernement depuis 2020, après un exercice en tant que ministre du Développement économique de mai 2012 à juin 2013.

Selon Dmitri Peskov, ces changements s'imposent en raison de la nouvelle donne sur le champ de bataille, au Donbass: «aujourd'hui, celui qui, l'emporte, dit-il, c'est celui qui est le plus ouvert à l'innovation». Tel est donc la volonté du président Poutine qui entend imprimer au ministère de la Défense une ouverture majeure à l'innovation, à «l'introduction de toutes les idées avancées, à la création des conditions de la compétitivité économique», entre autres exigences. Poutine a en effet encouragé vivement, ces temps derniers, l'industrie de la Défense russe à innover tant dans le domaine de la production que de la recherche.