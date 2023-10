La polémique sur le choix des personnalités qui sont censés donner une symbolique à un endroit, qu’il soit une placette, une école ou une ville, a été redéployée sous forme de « manifeste » par deux éminents historiens de la période coloniale française en Algérie.

L’appel à déboulonner Bugeaud qui a été lancé dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, par l’historien et politologue anticolonialiste, Jean-Michel Aphatie et Olivier Le Cour Grandmaison, suscite un grand débat sur la période coloniale et les mensonges qui ont été érigés en des « institutions » quant aux véritables vérités et réalités de ce qu’il s’est passé comme crimes et génocides contre le peuple algérien par l’armée coloniale et ses représentants qui ont été hissés au rang de personnalités historiques qui n’attendent que l’acte de les sanctuariser pour gagner le repos éternel au Panthéon. Les deux historiens anticolonialistes ont appelé dans leur tribune qui s’intitule « À Paris, comme dans les autres villes concernées, la glorification du maréchal Bugeaud n’a que trop duré ». Ils dressent un sérieux réquisitoire à l’adresse des généraux et maréchaux de l’armée coloniale française qui ont fait des enfumades et des massacres des autochtones algériens un art et un sport national.

Les historiens auteurs de la tribune ont rappelé le véritable « métier de celui qui a atteint le stade suprême de la hiérarchie militaire durant la période coloniale en soulignant que « Bugeaud, l’enfumeur d’Algérie ne doit plus être honoré en France. Les mots apologétiques et abstraits gravés sur le piédestal de la statue, couvrent de terribles réalités constitutives d’une guerre totale que le maréchal Bugeaud, en sa qualité de gouverneur général de l’Algérie, a conçue et appliquée », ont-ils rappelé. Le réquisitoire fait au « massacreur » des Algériens et l’enfumeur par excellence qui galvanisait ses soldats pour suivre les mêmes méthodes du général Cavaignac qui disait à propos des autochtones algériens victimes de ces enfumades : « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, enfumez-les à outrance comme des renards. » C’est tout froid comme consignes à une armée d’Afrique qui ne pouvait qu’obéir et suivre les directives de leurs chefs criminels et bourreaux. La tribune publiée dans le journal Le Monde par d’éminents historiens anticolonialistes, remet au goût du jour le véritable débat sur la mémoire et l’histoire écrite sur la période de la France coloniale en Algérie.

Avec cette tribune, aucune marge de manœuvre possible pour les ultras nostalgiques de l’Algérie française, mais surtout point de droit d’écoute et d’intéressement aux révisionnistes et négationnistes qui cherchent coûte que coûte à occulter l’histoire coloniale et faire table rase sur les génocides et les crimes contre l’humanité commis par l’armée coloniale française et ses bourreaux, à l’image du maréchal Bugeaud et autres.

« Le bourreau des indigènes algériens », comme il est traité par les deux historiens auteurs d’une tribune le concernant, sa fin symbolique exprime une espèce de justice faite par l’Histoire elle-même qui s’est vengée contre les imposteurs et les colporteurs du mensonge contre la vérité historique et l’humanité. La tribune qui va paraître, aujourd’hui, mardi 24 octobre dans le journal Le Monde, exige selon ses cosignataires et ses auteurs, Jean-Michel Aphatie et Olivier Le Cour Grandmaison à ce que le nom du maréchal Bugeaud le « boucher » soit banni dans les établissements et les institutions qui portent son nom. D’ailleurs Mathilde Larrere, une autre historienne et politologue qui s’inscrit dans la démarche des deux historiens a souligné qu’« aujourd’hui plus que jamais, l’humanisme doit commander les choix de notre mémoire publique. Finies, les places, rues, écoles, statues Bugeaud et Lamoricière », a-t-elle asséné.

La seule œuvre dont le maréchal Bugeaud a excellé, c’est bien lorsqu’il a « théorisé » et généralisé la pratique des enfumades en Algérie contre des populations désarmées et pacifiques.L’histoire a su reprendre ses droits et remettre les pendules à l’heure.